https://sarabic.ae/20260428/إعلام-إيران-وأمريكا-تبحثان-العودة-لوضع-ما-قبل-الحرب-1112932190.html

إعلام: إيران وأمريكا تبحثان العودة لوضع ما قبل الحرب

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن الاتفاق المحتمل الذي يجري بحثه بين الولايات المتحدة وإيران قد يتضمن العودة إلى الوضع الراهن قبل الحرب.

2026-04-28T05:45+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432967_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_47a42e8a950cce098bbd9d1814dd740a.jpg

وأشارت قناة "سي إن إن" في تقرير لها إلى أن "المفاوضات الحالية تركز على عملية مرحلية، حيث سيركز الجزء الأول من أي اتفاق محتمل على العودة إلى الوضع الراهن قبل الحرب وفتح مضيق هرمز دون قيود أو رسوم جمركية".كما أشار التقرير إلى أن قضية البرنامج النووي "ستُناقش لاحقاً".وعلى الرغم من فشل الجولة الثانية من المحادثات في باكستان، إلا أن جهوداً دبلوماسية مكثفة جارية بين الجانبين، ووفقاً للشبكة، فإن وجهات نظر الجانبين ليست بعيدة عن بعضها.وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن قلقه إزاء ما وصفه بالصراعات الداخلية على السلطة داخل إيران، مشيرا إلى أن تيارات متشددة تسيطر على القرار النهائي في البلاد.وفي مقابلة تليفزيونية، قال روبيو: إن "المتشددين الذين يحملون رؤية ذات طابع قيامي للمستقبل يملكون السلطة النهائية"، لافتًا إلى أن الغموض المحيط بالقيادة الإيرانية يزيد من حدة التوتر داخل النظام السياسي، وفقًا لتقارير أمنية.وأضاف أن الانقسامات داخل القيادة الإيرانية تعقّد الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق، مؤكدًا أن غياب الظهور العلني للمرشد الأعلى يثير تساؤلات بشأن استقرار النظام. وقال: "لم نسمع أي صوت لذلك المرشد، وهذا يبرز توترًا بين التيارات المختلفة داخل إيران".وفي 7 أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، إلا أن المحادثات اللاحقة في إسلام آباد انتهت دون نتائج.وفي 21 أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم طهران اقتراحها لحل النزاع وحتى انتهاء المفاوضات.عراقجي: التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

