الخارجية الروسية: كييف والغرب لا يملكان موقعًا لفرض الشروط بشأن الأزمة الأوكرانية
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة لتسوية الأزمة الأوكرانية لكن كييف والغرب ليسا في وضع يسمح لهما بفرض شروطهما. 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T00:24+0000
22:30 GMT 28.04.2026 (تم التحديث: 00:24 GMT 29.04.2026)
وقالت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الثلاثاء، في مقابلة مع موقع "فيرست بوست" الإخباري الهندي، "لطالما كانت روسيا مستعدة لحل النزاع سريعاً عبر القنوات الدبلوماسية. لكن لا يمكن أن يكون التسوية أمراً أحادي الجانب على حساب مصالح بلادنا. علاوة على ذلك، فإن كييف، إلى جانب حلفائها الغربيين، ليست في وضع يسمح لها بإملاء أي شروط علينا
وأضافت زاخاروفا: "يجب على أوكرانيا العودة إلى أسس دولتها - عدم الانحياز، والحياد، وعدم امتلاك أسلحة نووية".
كما أوضحت أن: "عند بناء علاقات مع مراكز القوى الكبرى الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة، يولي أصدقاؤنا الهنود دائمًا الاعتبار الواجب لشراكتهم الاستراتيجية الخاصة والمميزة مع روسيا".
وتابعت زاخاروفا في مقابلتها بأن: "النفط الروسي يلعب دورًا محوريًا في التجارة الثنائية. ونحن نعتزم زيادة صادراته، وهذا يصب في مصلحة البلدين. ويحرص مشغلو الطاقة الروس على تلبية طلبات نظرائهم الهنود لشحنات النفط بأسرع وقت ممكن".