باتروشيف وقائد البحرية المصرية يبحثان تبادل الخبرات البحرية بين موسكو والقاهرة
أجرى نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، ورئيس مجلس البحري الروسي، محادثات مع قائد القوات البحرية المصرية، محمود فوزي بحثا خلالها سبل تعزيز التعاون في... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T16:50+0000
https://sarabic.ae/20260427/وزير-الخارجية-المصري-يتبادل-الرؤى-مع-مساعد-الرئيس-الروسي-حول-الشرق-الأوسط-1112920259.html
أجرى نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، ورئيس مجلس البحري الروسي، محادثات مع قائد القوات البحرية المصرية، محمود فوزي بحثا خلالها سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم البحري، وتنظيم مناورات بحرية مشتركة لتبادل الخبرات بين القوات البحرية للبلدين.
وجاء في بيان الهيئة البحرية الروسية: "تم إيلاء اهتمام خاص لتطوير التعاون في مجال التعليم والتدريب البحري للبحرية المصرية، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات بين أركان القوات البحرية لتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل البحري".
وزار باتروشيف قاعدة رأس التين البحرية المصرية، حيث التقى بضباط من القاعدة البحرية المصرية.
وفي وقت سابق، أكد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية العليا لروسيا الاتحادية، خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص موسكو على مواصلة العمل المشترك مع مصر
، لتفعيل بنود الشراكة الإستراتيجية وتنفيذ التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها بين قيادتي البلدين، خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، في مايو/ أيار 2025.
وأضاف باتروشيف أن التعاون بين الجانبين يستند كذلك إلى الاتصالات الهاتفية بين رئيسي البلدين، وآخرها في 31 مارس/ آذار 2026، مشيرًا إلى أنه يجري بحث أوجه التعاون الممكنة في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الملاحة البحرية
، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو.