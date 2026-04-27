وزير الخارجية المصري يتبادل الرؤى مع مساعد الرئيس الروسي حول الشرق الأوسط

وزير الخارجية المصري يتبادل الرؤى مع مساعد الرئيس الروسي حول الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، على "الاعتزاز بالشراكة الإستراتيجية، التي تجمع مصر وروسيا". 27.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-27T14:31+0000

2026-04-27T14:31+0000

2026-04-27T14:31+0000

وخلال استقباله نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، أعرب عبد العاطي عن الحرص على مواصلة الدفع بأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والعمل على تنفيذ مخرجات الزيارة الأخيرة التي أجراها إلى روسيا الاتحادية، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بحسب بيان للخارجية المصرية.وأشاد عبد العاطي، بالتقدم المحرز في عدد من المشروعات الإستراتيجية المشتركة، وعلى رأسها مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة "الضبعة" للطاقة النووية، مؤكدًا التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الروسية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيانها، بأن الجانبين تبادلا الرؤى حول التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض عبد العاطي الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد ودعم المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، مؤكدًا أن "المسار الدبلوماسي يمثل الخيار الأمثل لتجنب اتساع رقعة الصراع، خاصة في ظل تداعيات الصراع على الاقتصاد العالمي مثل الزيادات في أسعار الطاقة والأسمدة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد والتجارة والسياحة".وكان نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية العليا لروسيا الاتحادية، أكد خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص موسكو على مواصلة العمل المشترك مع مصر، لتفعيل بنود الشراكة الإستراتيجية وتنفيذ التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها بين قيادتي البلدين، خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، في مايو/ أيار 2025.وأضاف باتروشيف أن التعاون بين الجانبين يستند كذلك إلى الاتصالات الهاتفية بين رئيسي البلدين، وآخرها في 31 مارس/ آذار 2026، مشيرًا إلى أنه يجري بحث أوجه التعاون الممكنة في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الملاحة البحرية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو.كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200- إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028، بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, مصر, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي