بوليانسكي: ثلثا دول الاتحاد الأوروبي تقر بضرورة الحوار الأمني مع روسيا

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
بوليانسكي: ثلثا دول الاتحاد الأوروبي تقر بضرورة الحوار الأمني مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الأربعاء، أن نحو ثلثي الدول الأوروبية في إطار منظمة الأمن والتعاون في...
وقال بوليانسكي رداً على سؤال حول الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المستعدة لحوار عملي حول الأمن، على الرغم من موقف الاتحاد الأوروبي: "ما يقرب من ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدرجات متفاوتة، أبدوا في محادثاتهم معي تفهمًا وقلقًا إزاء ما يحدث، وناقشوا كيفية بدء حوار مناسب."وأكد الدبلوماسي: "الأمر برمته يعود إلى هيكلية الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر الآن العنصر الأكثر تدميرًا في منظومة الأمن الأوروبية بأكملها".كان رئيس إستونيا، ألار كاريس، طالب أوروبا إلى الاستعداد لاستئناف الاتصالات مع روسيا بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا.وذكر موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإستونية، نقلا عن المقابلة التي أجرتها صحيفة "هلسنغن سانومات" الفنلندية مع كاريس، قوله: "يتعين على أوروبا أن تتهيأ لاستئناف الاتصالات مع روسيا".
23:15 GMT 28.04.2026 (تم التحديث: 01:03 GMT 29.04.2026)
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الأربعاء، أن نحو ثلثي الدول الأوروبية في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقر في اتصالات غير علنية، بضرورة الحوار مع روسيا بشأن القضايا الأمنية.
وقال بوليانسكي رداً على سؤال حول الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المستعدة لحوار عملي حول الأمن، على الرغم من موقف الاتحاد الأوروبي: "ما يقرب من ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدرجات متفاوتة، أبدوا في محادثاتهم معي تفهمًا وقلقًا إزاء ما يحدث، وناقشوا كيفية بدء حوار مناسب."
في الوقت نفسه، ووفقًا لبوليانسكي، يبقى العائق الرئيسي هو موقف الاتحاد الأوروبي كهيكل موحد.
وأكد الدبلوماسي: "الأمر برمته يعود إلى هيكلية الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر الآن العنصر الأكثر تدميرًا في منظومة الأمن الأوروبية بأكملها".
مدينة تالين - عاصمة إستونيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
إعلام: رئيس إستونيا يحث أوروبا للعودة إلى الحوار مع روسيا
27 أبريل, 12:48 GMT
كان رئيس إستونيا، ألار كاريس، طالب أوروبا إلى الاستعداد لاستئناف الاتصالات مع روسيا بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا.
وذكر موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإستونية، نقلا عن المقابلة التي أجرتها صحيفة "هلسنغن سانومات" الفنلندية مع كاريس، قوله: "يتعين على أوروبا أن تتهيأ لاستئناف الاتصالات مع روسيا".
