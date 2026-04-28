بوليانسكي: ثلثا دول الاتحاد الأوروبي تقر بضرورة الحوار الأمني مع روسيا
https://sarabic.ae/20260427/إعلام-رئيس-إستونيا-يحث-أوروبا-للعودة-إلى-الحوار-مع-روسيا-1112915559.html
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
بوليانسكي: ثلثا دول الاتحاد الأوروبي تقر بضرورة الحوار الأمني مع روسيا
23:15 GMT 28.04.2026 (تم التحديث: 01:03 GMT 29.04.2026)
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الأربعاء، أن نحو ثلثي الدول الأوروبية في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقر في اتصالات غير علنية، بضرورة الحوار مع روسيا بشأن القضايا الأمنية.
وقال بوليانسكي رداً على سؤال حول الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المستعدة لحوار عملي حول الأمن، على الرغم من موقف الاتحاد الأوروبي: "ما يقرب من ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدرجات متفاوتة، أبدوا في محادثاتهم معي تفهمًا وقلقًا إزاء ما يحدث، وناقشوا كيفية بدء حوار مناسب."
في الوقت نفسه، ووفقًا لبوليانسكي، يبقى العائق الرئيسي هو موقف الاتحاد الأوروبي كهيكل موحد.
وأكد الدبلوماسي: "الأمر برمته يعود إلى هيكلية الاتحاد الأوروبي
، التي تعتبر الآن العنصر الأكثر تدميرًا في منظومة الأمن الأوروبية بأكملها".
كان رئيس إستونيا، ألار كاريس، طالب أوروبا إلى الاستعداد لاستئناف الاتصالات مع روسيا بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا.
وذكر موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإستونية، نقلا عن المقابلة التي أجرتها صحيفة "هلسنغن سانومات" الفنلندية مع كاريس، قوله: "يتعين على أوروبا أن تتهيأ لاستئناف الاتصالات مع روسيا".