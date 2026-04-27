إعلام: رئيس إستونيا يحث أوروبا للعودة إلى الحوار مع روسيا

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
إعلام: رئيس إستونيا يحث أوروبا للعودة إلى الحوار مع روسيا
إعلام: رئيس إستونيا يحث أوروبا للعودة إلى الحوار مع روسيا
طالب رئيس إستونيا، ألار كاريس، اليوم الاثنين، أوروبا إلى الاستعداد لاستئناف الاتصالات مع روسيا بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا. 27.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-27T12:48+0000
2026-04-27T12:48+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وذكر موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإستونية، نقلا عن المقابلة التي أجرتها صحيفة "هلسنغن سانومات" الفنلندية مع كاريس، قوله: "يتعين على أوروبا أن تتهيأ لاستئناف الاتصالات مع روسيا".ونوّه كاريس إلى أنه بدلاً من التركيز فقط على تهديد توسع النزاع، ينبغي التحضير لإنهائه الآن، بغض النظر عن التوقيت الفعلي لوقف الأعمال القتالية.وصرح وزير خارجية إستونيا، مارغوس تساهكنا، بأن إستونيا لا ترى تهديداً بهجوم على دول البلطيق وحلف "الناتو" من جانب روسيا.ومن جهة أخرى، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن حلف "الناتو" يركز قواته ووسائله باستمرار في منطقة القطب الشمالي ويكثف المناورات، بما في ذلك قرب المنطقة القطبية الروسية وطريق بحر الشمال.وذكر شويغو أن أي دولة توفر عن عمد مجالها الجوي لضربات المسيرات الجوية ضد روسيا، ستصبح شريكة صريحة في العدوان على بلادنا، وموسكو لها الحق في الدفاع عن النفس.
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم

إعلام: رئيس إستونيا يحث أوروبا للعودة إلى الحوار مع روسيا

12:48 GMT 27.04.2026
طالب رئيس إستونيا، ألار كاريس، اليوم الاثنين، أوروبا إلى الاستعداد لاستئناف الاتصالات مع روسيا بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا.
وذكر موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإستونية، نقلا عن المقابلة التي أجرتها صحيفة "هلسنغن سانومات" الفنلندية مع كاريس، قوله: "يتعين على أوروبا أن تتهيأ لاستئناف الاتصالات مع روسيا".
ونوّه كاريس إلى أنه بدلاً من التركيز فقط على تهديد توسع النزاع، ينبغي التحضير لإنهائه الآن، بغض النظر عن التوقيت الفعلي لوقف الأعمال القتالية.

وكشف الرئيس الإستوني أن الحديث عن احتمال اندلاع عمليات عسكرية في إستونيا تبعاً لأوكرانيا "يغذيه أولئك الذين يسعون لإلحاق الضرر بإستونيا"، مضيفاً أن مثل هذه التصريحات تعكس تعبيراً عن مخاوف خاصة لدى البعض على إستونيا.

وصرح وزير خارجية إستونيا، مارغوس تساهكنا، بأن إستونيا لا ترى تهديداً بهجوم على دول البلطيق وحلف "الناتو" من جانب روسيا.

ونقل موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإستونية، يوم 20 نيسان/ أبريل، عن وزير الخارجية الإستوني، قوله: "هذه التصريحات، أولاً، لا تتوافق مع بيانات استخباراتنا وتقييمنا للتهديدات. نحن لا نرى أن روسيا تركز قواتها أو تستعد بأي شكل عسكري لمهاجمة "الناتو" أو دول البلطيق - بل على العكس تماماً".

ومن جهة أخرى، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن حلف "الناتو" يركز قواته ووسائله باستمرار في منطقة القطب الشمالي ويكثف المناورات، بما في ذلك قرب المنطقة القطبية الروسية وطريق بحر الشمال.

وفي السياق، صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، بأن هناك زيادة في عدد الضربات الجوية الأوكرانية التي تتم بواسطة طائرات دون طيار على الأراضي الروسية عبر فنلندا ودول البلطيق.

وذكر شويغو أن أي دولة توفر عن عمد مجالها الجوي لضربات المسيرات الجوية ضد روسيا، ستصبح شريكة صريحة في العدوان على بلادنا، وموسكو لها الحق في الدفاع عن النفس.
