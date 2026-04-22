وزير الدفاع السلوفاكي: فيكو سيصل إلى روسيا لحضور عيد النصر حتى لو رفضت بولندا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
09:03 GMT
30 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
39 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:43 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية زيارة الشرع للسعودية في هذا التوقيت
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إسرائيل تستهدف 10 شخصيات عالمية ضمن قائمة “معاداة السامية والصهيونية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260422/وزير-الدفاع-السلوفاكي-فيكو-سيصل-إلى-روسيا-لحضور-عيد-النصر-حتى-لو-رفضت-بولندا-1112777994.html
وزير الدفاع السلوفاكي: فيكو سيصل إلى روسيا لحضور عيد النصر حتى لو رفضت بولندا
سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293179_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57374a062e69f8f39f1f04a0f8c9d48c.jpg
https://sarabic.ae/20260416/فيكو-الروس-لا-يركعون-إلا-لربط-أربطة-أحذيتهم-1112622881.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293179_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f009ca2217e6cfc1434bdb7b84d17490.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© AP Photo / Petr David Josekرئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو
© AP Photo / Petr David Josek
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كاليناك، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء روبرت فيكو سيتمكن من السفر جوًا إلى روسيا لحضور احتفالات يوم النصر حتى لو لم تسمح بولندا بتحليق طائرته فوق أراضيها.
وقال كالينياك في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء السلوفاكية "تاسر"، ردًا على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء السلوفاكي قد لا يتمكن من السفر إلى روسيا في حال رفضت بولندا أيضًا عبور طائرته لأجوائها: "لا، في العام الماضي اتبعنا مسارًا مختلفًا، ولم نسافر عبر بولندا حينها أيضًا".
وأوضح كالينياك أنه لن يرافق فيكو في هذه الرحلة.
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فيكو: الروس لا يركعون إلا لربط أربطة أحذيتهم
16 أبريل, 20:25 GMT

وكان فيكو قد صرح، يوم السبت الماضي، أن ليتوانيا ولاتفيا أبلغتاه بالفعل أنهما لن تسمحا لطائرة الحكومة السلوفاكية بالتحليق فوق أراضيهما إلى احتفالات يوم النصر في موسكو.

ويوم الأحد، أعلن وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا أن إستونيا ستمنع مرة أخرى فيكو من عبور مجالها الجوي إلى موسكو، كما فعلت في عام 2025. وتدرس بولندا حاليًا طلب السماح لطائرة رئيس الوزراء السلوفاكي بالتحليق فوق أراضيها.
وقد أعلن فيكو، يوم أمس الثلاثاء، أنه يخطط خلال زيارته إلى موسكو بمناسبة يوم النصر لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول، تكريمًا للجنود السوفييت الذين سقطوا في سبيل تحرير سلوفاكيا من الفاشية، لكنه لن يشارك في العرض العسكري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала