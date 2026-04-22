وزير الدفاع السلوفاكي: فيكو سيصل إلى روسيا لحضور عيد النصر حتى لو رفضت بولندا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كاليناك، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء روبرت فيكو سيتمكن من السفر جوًا إلى روسيا لحضور احتفالات يوم النصر...
وقال كالينياك في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء السلوفاكية "تاسر"، ردًا على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء السلوفاكي قد لا يتمكن من السفر إلى روسيا في حال رفضت بولندا أيضًا عبور طائرته لأجوائها: "لا، في العام الماضي اتبعنا مسارًا مختلفًا، ولم نسافر عبر بولندا حينها أيضًا".وأوضح كالينياك أنه لن يرافق فيكو في هذه الرحلة.ويوم الأحد، أعلن وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا أن إستونيا ستمنع مرة أخرى فيكو من عبور مجالها الجوي إلى موسكو، كما فعلت في عام 2025. وتدرس بولندا حاليًا طلب السماح لطائرة رئيس الوزراء السلوفاكي بالتحليق فوق أراضيها.وقد أعلن فيكو، يوم أمس الثلاثاء، أنه يخطط خلال زيارته إلى موسكو بمناسبة يوم النصر لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول، تكريمًا للجنود السوفييت الذين سقطوا في سبيل تحرير سلوفاكيا من الفاشية، لكنه لن يشارك في العرض العسكري.
https://sarabic.ae/20260416/فيكو-الروس-لا-يركعون-إلا-لربط-أربطة-أحذيتهم-1112622881.html
صرح نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كاليناك، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء روبرت فيكو سيتمكن من السفر جوًا إلى روسيا لحضور احتفالات يوم النصر حتى لو لم تسمح بولندا بتحليق طائرته فوق أراضيها.
وقال كالينياك في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء السلوفاكية "تاسر"، ردًا على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء السلوفاكي قد لا يتمكن من السفر إلى روسيا في حال رفضت بولندا أيضًا عبور طائرته لأجوائها: "لا، في العام الماضي اتبعنا مسارًا مختلفًا، ولم نسافر عبر بولندا حينها أيضًا".
وأوضح كالينياك أنه لن يرافق فيكو في هذه الرحلة.
وكان فيكو قد صرح، يوم السبت الماضي، أن ليتوانيا ولاتفيا أبلغتاه بالفعل أنهما لن تسمحا لطائرة الحكومة السلوفاكية بالتحليق فوق أراضيهما إلى احتفالات يوم النصر في موسكو.
ويوم الأحد، أعلن وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا أن إستونيا ستمنع مرة أخرى فيكو من عبور مجالها الجوي إلى موسكو، كما فعلت في عام 2025. وتدرس بولندا حاليًا طلب السماح لطائرة رئيس الوزراء السلوفاكي بالتحليق فوق أراضيها.
وقد أعلن فيكو، يوم أمس الثلاثاء، أنه يخطط خلال زيارته إلى موسكو بمناسبة يوم النصر لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول، تكريمًا للجنود السوفييت الذين سقطوا في سبيل تحرير سلوفاكيا من الفاشية، لكنه لن يشارك في العرض العسكري.