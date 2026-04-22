https://sarabic.ae/20260422/وزير-الدفاع-السلوفاكي-فيكو-سيصل-إلى-روسيا-لحضور-عيد-النصر-حتى-لو-رفضت-بولندا-1112777994.html

وزير الدفاع السلوفاكي: فيكو سيصل إلى روسيا لحضور عيد النصر حتى لو رفضت بولندا

وزير الدفاع السلوفاكي: فيكو سيصل إلى روسيا لحضور عيد النصر حتى لو رفضت بولندا

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كاليناك، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء روبرت فيكو سيتمكن من السفر جوًا إلى روسيا لحضور احتفالات يوم النصر...

2026-04-22T13:49+0000

2026-04-22T13:49+0000

2026-04-22T13:49+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293179_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57374a062e69f8f39f1f04a0f8c9d48c.jpg

وقال كالينياك في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء السلوفاكية "تاسر"، ردًا على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء السلوفاكي قد لا يتمكن من السفر إلى روسيا في حال رفضت بولندا أيضًا عبور طائرته لأجوائها: "لا، في العام الماضي اتبعنا مسارًا مختلفًا، ولم نسافر عبر بولندا حينها أيضًا".وأوضح كالينياك أنه لن يرافق فيكو في هذه الرحلة.ويوم الأحد، أعلن وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا أن إستونيا ستمنع مرة أخرى فيكو من عبور مجالها الجوي إلى موسكو، كما فعلت في عام 2025. وتدرس بولندا حاليًا طلب السماح لطائرة رئيس الوزراء السلوفاكي بالتحليق فوق أراضيها.وقد أعلن فيكو، يوم أمس الثلاثاء، أنه يخطط خلال زيارته إلى موسكو بمناسبة يوم النصر لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول، تكريمًا للجنود السوفييت الذين سقطوا في سبيل تحرير سلوفاكيا من الفاشية، لكنه لن يشارك في العرض العسكري.فيكو: ننتظر إعادة تشغيل خط "دروجبا" ولا نعتزم الموافقة على عقوبات ضد روسيا حاليا

https://sarabic.ae/20260416/فيكو-الروس-لا-يركعون-إلا-لربط-أربطة-أحذيتهم-1112622881.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي