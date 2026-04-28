خبير ليبي: استنزاف المياه الجوفية يهدد الأمن المائي ويفاقم الملوحة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
16:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:39 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير ليبي: استنزاف المياه الجوفية يهدد الأمن المائي ويفاقم الملوحة
خبير ليبي: استنزاف المياه الجوفية يهدد الأمن المائي ويفاقم الملوحة
سبوتنيك عربي
في ظل تصاعد المخاوف بشأن استدامة الموارد الحيوية في ليبيا، يعود ملف الأمن المائي إلى واجهة النقاش العام، خاصة بعد تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي سلطت... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T08:02+0000
2026-04-28T08:02+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1c/1112934035_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fca7f4009181bba98b7b16afccfb0b2c.jpg
وبينما يُعد هذا المشروع أحد أكبر مشاريع نقل المياه في العالم، إلا أن محدودية تغطيته وتعرض بنيته التحتية للتهديدات والأعطال، إلى جانب النمو السكاني والتغيرات المناخية، تطرح تساؤلات جدية حول قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها المائية. فهل تواجه ليبيا بالفعل أزمة شح مياه قد تهدد مستقبلها، أم أن المشكلة تكمن في الإدارة والتوزيع أكثر من ندرة الموارد؟تحديات مائيةمن جانبه، قال الأكاديمي الليبي ورئيس قسم الموارد الطبيعية وعلوم البيئة بجامعة عمر المختار، الأستاذ الدكتور رمضان عبدالمولى الهنداوي، في تصريحات لوكالة "سيوتنيك"، إن ليبيا تعاني بالفعل من تحديات مائية حقيقية، إلا أن الأزمة لا ترتبط فقط بالشح الطبيعي، بل تتفاقم بشكل كبير نتيجة سوء الإدارة وغياب التخطيط المستدام للبنية التحتية المائية.
خبير ليبي: استنزاف المياه الجوفية يهدد الأمن المائي ويفاقم الملوحة

في ظل تصاعد المخاوف بشأن استدامة الموارد الحيوية في ليبيا، يعود ملف الأمن المائي إلى واجهة النقاش العام، خاصة بعد تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي سلطت الضوء على تحديات توفير مياه الشرب رغم وجود مشروع النهر الصناعي.
وبينما يُعد هذا المشروع أحد أكبر مشاريع نقل المياه في العالم، إلا أن محدودية تغطيته وتعرض بنيته التحتية للتهديدات والأعطال، إلى جانب النمو السكاني والتغيرات المناخية، تطرح تساؤلات جدية حول قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها المائية. فهل تواجه ليبيا بالفعل أزمة شح مياه قد تهدد مستقبلها، أم أن المشكلة تكمن في الإدارة والتوزيع أكثر من ندرة الموارد؟

تحديات مائية

من جانبه، قال الأكاديمي الليبي ورئيس قسم الموارد الطبيعية وعلوم البيئة بجامعة عمر المختار، الأستاذ الدكتور رمضان عبدالمولى الهنداوي، في تصريحات لوكالة "سيوتنيك"، إن ليبيا تعاني بالفعل من تحديات مائية حقيقية، إلا أن الأزمة لا ترتبط فقط بالشح الطبيعي، بل تتفاقم بشكل كبير نتيجة سوء الإدارة وغياب التخطيط المستدام للبنية التحتية المائية.
وأوضح أن المياه تُعد من أهم العناصر المحددة لكافة الأنشطة التنموية في ليبيا، وخاصة في القطاع الزراعي، ما يستوجب وضع خطط تنموية تقوم على حجم الموارد المتاحة، بما يضمن استدامتها ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن المياه السطحية في ليبيا محدودة جدًا، ولا تسهم إلا بقدر ضئيل في إجمالي الاستهلاك المائي، مبينًا أن كميات الجريان السطحي من الوديان الموسمية في مناطق الجبل الغربي والجبل الأخضر ووديان المنطقة الوسطى تُقدّر بنحو 200 مليون متر مكعب، يمكن الاستفادة من نحو 170 مليون متر مكعب منها.
وأضاف أن المياه الجوفية تمثل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، إذ تشكل أكثر من 97 بالمئة من إجمالي المياه المستهلكة في مختلف الأغراض، لافتًا إلى أن كميات التغذية السنوية تُقدّر بنحو 650 مليون متر مكعب، إلى جانب وجود خزانات جوفية غير متجددة ذات امتدادات أفقية وعمودية كبيرة.
وأكد أن السحب الآمن من هذه المياه يقدّر بحوالي 3000 مليون متر مكعب سنويًا، إلا أن معدلات الضخ الحالية تتجاوز هذه الحدود، ما تسبب في ظهور مشكلات خطيرة، أبرزها الانخفاض الحاد في منسوب المياه وارتفاع معدلات الملوحة.
وأشار إلى أن الميزان المائي العام في ليبيا يعكس بوضوح خطورة الوضع، حيث تُقدّر الكميات المتاحة للاستخدام بنحو 3820 مليون متر مكعب، تشمل المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة، إضافة إلى المياه السطحية.
ولفت إلى أن الاستعمال المفرط للمياه، إلى جانب غياب الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، أدى إلى حدوث عجز واضح في الميزان المائي، يتم تعويضه عبر الضخ المفرط من الخزانات الساحلية في شمال ليبيا، وكذلك من المناطق الجنوبية ذات الكثافة الزراعية العالية.
وأضاف أن هذا الوضع نتج عنه هبوط حاد في مناسيب المياه وارتفاع في درجات الملوحة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة حفر الآبار والضخ وصيانة المنشآت المائية، فضلًا عن تراجع معدلات الإنتاج الزراعي واللجوء إلى استخدام التحلية كبديل.
وأشار إلى أن الدراسات الحديثة أظهرت تسارع دخول جبهة مياه البحر على طول الساحل الغربي، ما يهدد أكثر من نصف المساحات المروية، وينذر بتقلص تدريجي للرقعة الزراعية.
وأكد أن القطاع الزراعي يستهلك أكثر من 80 بالمئة من إجمالي المياه المستخدمة في ليبيا، وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسات الزراعية وآليات إدارة الموارد المائية.
وفيما يتعلق بالحلول، قال الهنداوي إن تعزيز الأمن المائي في ليبيا يتطلب حزمة من التدابير العاجلة والاستراتيجية على المديين القريب والبعيد.
وأوضح أن من أبرز هذه الحلول التوسع في تحلية مياه البحر، باعتبارها خيارًا استراتيجيًا مهمًا، خاصة في شمال البلاد، إلى جانب إنشاء محطات جديدة وربط بعضها بإنتاج الكهرباء لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
وأضاف أن منظومة النهر الصناعي العظيم تمثل أحد أهم الحلول الناجعة على المدى القصير والمتوسط، مشددًا على ضرورة استكمال المراحل المتعثرة منذ سنوات، لا سيما مرحلتي أجدابيا – طبرق وسرت – طرابلس.
وشدد على أهمية الحد من استنزاف الأحواض الجوفية الساحلية لمنع تداخل مياه البحر، من خلال تطبيق نظام الحفر المقيد ومنح التراخيص وفق الضوابط الفنية والقانونية.
كما أشار إلى ضرورة استكمال الدراسات الهيدرولوجية والجيوفيزيائية للتعرف بدقة على حدود وأعماق وكميات المياه، خاصة في الأحواض الجنوبية التي تمتلك مخزونًا كبيرًا يمكن أن يدعم خطط التنمية المستدامة.
وأضاف أن من بين الحلول أيضًا التوسع في إنشاء السدود والصهاريج والأحواض الأرضية لتجميع مياه الأمطار والجريان السطحي، إلى جانب رصد خصائص الأحواض الجوفية عبر شبكات آبار مراقبة حديثة.
وأكد أهمية تطوير القدرات البشرية والمؤسسية في قطاع الموارد المائية من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث.
وأشار إلى إن تحقيق الأمن المائي في ليبيا يتطلب تشريعات واضحة تنظم استغلال المياه، إلى جانب تكثيف برامج التوعية المجتمعية لترشيد الاستهلاك، بما يسهم في حماية هذا المورد الحيوي وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.
