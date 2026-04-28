صحة غزة تحذر من خطر توقف محطة توليد الأكسجين الوحيدة العاملة في محافظتي غزة والشمال

حذرت وزارة الصحة في غزة، من خطر توقف محطة توليد الأكسجين الوحيدة العاملة في قطاع غزة ومحافظات الشمال، والتي تُعد المصدر الأساسي لتزويد المرضى، خاصة أصحاب...

2026-04-28T09:40+0000

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "المحطة تعاني من أعطال متكررة نتيجة الضغط الكبير وساعات التشغيل الطويلة، في ظل غياب بدائل كافية، ما يهدد بانقطاع إمدادات الأكسجين الطبي ويعرض حياة المرضى لمخاطر جسيمة".وأكدت أن "تفاقم هذه الأزمة ينذر بوقوع كارثة إنسانية وشيكة، خصوصاً مع تزايد الحاجة إلى الأكسجين في المستشفيات والمراكز الصحية".ودعت الوزارة، جميع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لإدخال محطات توليد أكسجين جديدة، وضمان استدامة تزويد المرافق الصحية بالأكسجين الطبي، بما يضمن حماية أرواح المرضى واستمرار تقديم الخدمات الصحية.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حركة حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.

https://sarabic.ae/20260420/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-الوضع-في-غزة-معقد-ونحتاج-لدعم-دولي-1112720510.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

