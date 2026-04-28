ليبيا... بنغازي تحتضن مهرجان "لأجلهم تبنى الأوطان" بمشاركة آلاف الأطفال
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمهرجان "لأجلهم تبنى الأوطان" في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان "لأجلهم تُبنى الأوطان"، في مدينة بنغازي الليبية وهو حدث يُعنى بتعزيز الأنشطة المدرسية لمختلف المراحل العمرية، في إطار دعم المواهب الناشئة وتنمية قدرات الأطفال.
وشهد اليوم الافتتاحي مشاركة مميزة ومكثفة من رياض الأطفال، وسط حضور رسمي وتربوي لافت، عكس الاهتمام المتزايد بقطاع التعليم المبكر ودوره في بناء الأجيال.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمهرجان "لأجلهم تبنى الأوطان" في ليبيا
مهرجان "لأجلهم تبنى الأوطان" في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وتضمن المهرجان فقرات تفاعلية وغنائية قدّمها الأطفال، حيث أظهروا مهارات لافتة وأداء مميزا نال استحسان الحضور، في أجواء احتفالية تعكس روح الإبداع والبراءة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمهرجان "لأجلهم تبنى الأوطان" في ليبيا
مهرجان "لأجلهم تبنى الأوطان" في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ويُعد هذا الحدث انطلاقة لسلسلة من الفعاليات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، والتي ستشمل مختلف المراحل الدراسية، بهدف تعزيز الأنشطة المدرسية وترسيخ قيم المشاركة والإبداع لدى الطلبة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمهرجان "لأجلهم تبنى الأوطان" في ليبيا
مهرجان "لأجلهم تبنى الأوطان" في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وقال وسام العشيبي، رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان المعلم والطالب، لـ"سبوتنيك"، إن فعالية "لأجلهم تُبنى الأوطان" انطلقت مساء اليوم تحت شعار "جيل يبني الوطن"، ضمن برنامج المهرجان، الذي يهدف إلى دعم الأنشطة التربوية وتعزيز روح الانتماء لدى التلاميذ في ليبيا.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمهرجان "لأجلهم تبنى الأوطان" في ليبيا
مهرجان "لأجلهم تبنى الأوطان" في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأوضح العشيبي أن مدينة بنغازي تزيّنت بهذه المناسبة، في أجواء احتفالية مبهجة، بمشاركة واسعة من مؤسسات رياض الأطفال، حيث بلغ عدد المشاركين نحو 3650 طفلا من مرحلة التعليم المبكر، في مشهد يعكس حجم الاهتمام بهذه الفئة العمرية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمهرجان "لأجلهم تبنى الأوطان" في ليبيا
مهرجان "لأجلهم تبنى الأوطان" في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشار إلى أن الفعاليات التي احتضنها ملعب بنغازي الدولي تنوعت بين عروض رياضية، وأغان وطنية، ومشاهد تمثيلية عبرت عن حب الوطن والانتماء إليه، إلى جانب تقديم عروض من الموروث الشعبي الليبي جسدها الأطفال بأسلوب إبداعي لافت.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمهرجان "لأجلهم تبنى الأوطان" في ليبيا
مهرجان "لأجلهم تبنى الأوطان" في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأضاف أن هذه الفعالية أُقيمت بحضور مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بالقاسم حفتر، الراعي المباشر للاحتفالية، إلى جانب حضور رسمي وتربوي وجماهيري واسع، مؤكدا أن هذه الانطلاقة ستتبعها فعاليات أخرى ضمن المهرجان خلال الفترة المقبلة.