ليبيا... بنغازي تحتضن مهرجان "لأجلهم تبنى الأوطان" بمشاركة آلاف الأطفال

ليبيا... بنغازي تحتضن مهرجان "لأجلهم تبنى الأوطان" بمشاركة آلاف الأطفال

سبوتنيك عربي

انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان "لأجلهم تُبنى الأوطان"، في مدينة بنغازي الليبية وهو حدث يُعنى بتعزيز الأنشطة المدرسية لمختلف المراحل العمرية، في... 28.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-28T19:18+0000

2026-04-28T19:18+0000

2026-04-28T19:18+0000

وشهد اليوم الافتتاحي مشاركة مميزة ومكثفة من رياض الأطفال، وسط حضور رسمي وتربوي لافت، عكس الاهتمام المتزايد بقطاع التعليم المبكر ودوره في بناء الأجيال.وتضمن المهرجان فقرات تفاعلية وغنائية قدّمها الأطفال، حيث أظهروا مهارات لافتة وأداء مميزا نال استحسان الحضور، في أجواء احتفالية تعكس روح الإبداع والبراءة.ويُعد هذا الحدث انطلاقة لسلسلة من الفعاليات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، والتي ستشمل مختلف المراحل الدراسية، بهدف تعزيز الأنشطة المدرسية وترسيخ قيم المشاركة والإبداع لدى الطلبة.وقال وسام العشيبي، رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان المعلم والطالب، لـ"سبوتنيك"، إن فعالية "لأجلهم تُبنى الأوطان" انطلقت مساء اليوم تحت شعار "جيل يبني الوطن"، ضمن برنامج المهرجان، الذي يهدف إلى دعم الأنشطة التربوية وتعزيز روح الانتماء لدى التلاميذ في ليبيا.وأوضح العشيبي أن مدينة بنغازي تزيّنت بهذه المناسبة، في أجواء احتفالية مبهجة، بمشاركة واسعة من مؤسسات رياض الأطفال، حيث بلغ عدد المشاركين نحو 3650 طفلا من مرحلة التعليم المبكر، في مشهد يعكس حجم الاهتمام بهذه الفئة العمرية.وأشار إلى أن الفعاليات التي احتضنها ملعب بنغازي الدولي تنوعت بين عروض رياضية، وأغان وطنية، ومشاهد تمثيلية عبرت عن حب الوطن والانتماء إليه، إلى جانب تقديم عروض من الموروث الشعبي الليبي جسدها الأطفال بأسلوب إبداعي لافت.وأضاف أن هذه الفعالية أُقيمت بحضور مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بالقاسم حفتر، الراعي المباشر للاحتفالية، إلى جانب حضور رسمي وتربوي وجماهيري واسع، مؤكدا أن هذه الانطلاقة ستتبعها فعاليات أخرى ضمن المهرجان خلال الفترة المقبلة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم