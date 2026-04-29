إرهاق الأزمات.. لماذا نبتعد عن أخبار الحروب؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260429/إرهاق-الأزمات-لماذا-نبتعد-عن-أخبار-الحروب؟------1112964193.html
إرهاق الأزمات.. لماذا نبتعد عن أخبار الحروب؟
سبوتنيك عربي
أزمة نفسية
الحروب
الضغط
الإرهاق
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102269/35/1022693598_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_035d240678b27b105df0e6a4fc95af8c.jpg
https://sarabic.ae/20210921/الضغط-النفسي-والانتحار-كيف-نكتشف-الخطر-مبكرا؟-وبم-يتعافى-المرء-من-آلامه-القاتلة؟-1050182449.html
https://sarabic.ae/20180322/4-وسائل-للوقاية-من-الضغط-النفسي-من-العمل-1030991342.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102269/35/1022693598_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b2483fa0520ed98f8d4aaf88d4672c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
10:10 GMT 29.04.2026
© Fotolia / Karelin Dmitriyالتحكم في جهاز التلفزيون عن بعد
التحكم في جهاز التلفزيون عن بعد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2026
© Fotolia / Karelin Dmitriy
تابعنا عبر
في وقت تمتلىء فيه الشاشات بأخبار النزاعات من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط ومناطق أخرى مشتعلة، لم تعد المشكلة في غياب الأخبار، بل في وفرتها الهائلة، وفي الطريقة التي يُوزع بها الاهتمام عليها. وبينما تهيمن بعض الحروب على العناوين يوما بعد يوم، تتوارى نزاعات أخرى في الظل، رغم ما تخلفه من مآسٍ إنسانية لا تقل قسوة.
هذا التفاوت في الاهتمام يكشف عن ظاهرة متصاعدة تُعرف بـ"إرهاق الحروب"، وهي حالة من التشبع النفسي والإعلامي تنتج عن التعرض المستمر لسيل الأخبار السلبية، ما يدفع الجمهور تدريجيًا إلى تقليل متابعته، أو الاكتفاء بمتابعة صراعات بعينها، بينما تغيب أخرى عن دائرة الانتباه.
وتشير دراسات حديثة إلى أن التعرض المكثف للأخبار المرتبطة بالحروب والأزمات يترك آثارًا نفسية واضحة، من بينها الإجهاد العاطفي والإرهاق الإعلامي، وهي حالة تدفع كثيرين إلى تجنب الأخبار أو تقليص استهلاكها.
مجتمع
الضغط النفسي والانتحار... كيف نكتشف الخطر مبكرا وطريقة التعافي منه؟
21 سبتمبر 2021, 17:04 GMT
ووفق أبحاث إعلامية، يشعر نحو ثلثي الجمهور بالإرهاق من كثافة المحتوى الإخباري، فيما بات ما يقارب 40 بالمئة من الناس يتجنبون متابعة الأخبار أحيانًا أو بشكل متكرر بسبب تأثيرها السلبي على المزاج وتكرارها المستمر.
ومع امتداد النزاعات لفترات طويلة، تفقد التغطية الإعلامية تدريجيًا قدرتها على إثارة الصدمة والتعاطف، فالمشاهد التي كانت تهز الوجدان في البداية، تصبح مع الوقت جزءًا مألوفًا من المشهد اليومي، في ظاهرة يصفها مختصون بـ"تآكل أثر الصدمة"، حيث يعتاد الجمهور صور الدمار، فيتراجع تفاعله معها مهما بلغت قسوتها.
وفي العصر الرقمي، ازدادت الصورة تعقيدًا، فالحروب لم تعد تُنقل فقط كأحداث إخبارية، بل تحولت إلى محتوى يتنافس على جذب الانتباه في فضاء مزدحم بالمشاهد والصور والمقاطع القصيرة.
ضغط العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2018
مجتمع
4 وسائل للوقاية من الضغط النفسي من العمل
22 مارس 2018, 22:25 GMT
ومع انتشار المواد المصنوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والمحتوى الدعائي عبر منصات التواصل، بات التمييز بين الحقيقة والمبالغة أكثر صعوبة، وأصبح الحدث نفسه يخضع لقواعد الانتشار لا لقيمته الإنسانية أو السياسية.
في المحصلة، لا يعيش العالم أزمة نقص في المعلومات، بل أزمة انتباه. حروب تتحول إلى قضية رأي عام عالمي، وأخرى تبقى خارج دائرة الضوء، لا لأنها أقل مأساوية، بل لأنها أقل حضورًا في المشهد الإعلامي.
وبين زحام الأخبار، يظل السؤال مفتوحا: هل ما يراه الجمهور هو العالم كما هو...أم فقط الجزء الأكثر قدرة على جذب الانتباه؟.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала