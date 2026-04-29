إعلام: أوروبا تفرض قيودا على قرض لأوكرانيا وتتدخل بسياستها الضريبية

سبوتنيك عربي

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض شروط أكثر صرامة على قرضه البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا عبر ربط صرف جزء من هذه الأموال بتنفيذ إصلاحات ضريبية لا تحظى بتوافق واسع... 29.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-29T09:02+0000

وتبحث المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، فرض قيود على نحو 8.4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية المقرر تقديمها هذا العام، بحيث يكون الإفراج عنها مشروطاً بإدخال تعديلات على النظام الضريبي الأوكراني، بحسب وسائل إعلام غربية.وتتركز المباحثات حول تعديل نظام ضريبي تفضيلي مطبق حاليا على بعض الشركات، صُمم أساسا لدعم العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة، ويتيح فرض ضريبة منخفضة تصل إلى 5% من الإيرادات.في المقابل، ترى الجهات المانحة الرئيسية أن النظام الضريبي التفضيلي الحالي يشكل عبئا على موازنة أوكرانيا ، كما يسهم في تشويه المنافسة الاقتصادية وتعزيز اقتصاد الظل.ومن المتوقع أن يثير تنفيذ هذه الإجراءات حالة من الجدل داخل أوكرانيا، نظرا لضعف التأييد الشعبي لها، فضلاً عن التوترات السياسية القائمة بين البرلمان وزيلينسكي، ما قد يعقّد مسار إقرارها.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صرحت في وقت سابق بأن تقديم قرض لأوكرانيا من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، متجاوزا المجر وسلوفاكيا، سيشكل عبئا ثقيلا على كاهل دافعي الضرائب العاديين في الاتحاد الأوروبي.وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن شروط هذه القروض ستكون أقل ملاءمة لكييف والاتحاد الأوروبي على حد سواء، وستُثقل كاهل دافعي الضرائب العاديين".ونقل المكتب الصحفي لمجلس الأمن عن شويغو قوله: "لقد لاحظنا أن المجلس الأوروبي وافق 22 نيسان/أبريل على تخصيص قرض آخر لنظام كييف بمبلغ 90 مليار يورو لتأجيج الصراع في أوكرانيا. هذا القرار يمثل خطوة أخرى نحو فقدان العواصم الأوروبية لسيادتها نهائيا، وتحويل أوروبا من أحد أقطاب العالم إلى منطقة ركود".

