إعلام: أوروبا تفرض قيودا على قرض لأوكرانيا وتتدخل بسياستها الضريبية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: أوروبا تفرض قيودا على قرض لأوكرانيا وتتدخل بسياستها الضريبية
سبوتنيك عربي
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض شروط أكثر صرامة على قرضه البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا عبر ربط صرف جزء من هذه الأموال بتنفيذ إصلاحات ضريبية لا تحظى بتوافق واسع... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
وتبحث المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، فرض قيود على نحو 8.4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية المقرر تقديمها هذا العام، بحيث يكون الإفراج عنها مشروطاً بإدخال تعديلات على النظام الضريبي الأوكراني، بحسب وسائل إعلام غربية.وتتركز المباحثات حول تعديل نظام ضريبي تفضيلي مطبق حاليا على بعض الشركات، صُمم أساسا لدعم العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة، ويتيح فرض ضريبة منخفضة تصل إلى 5% من الإيرادات.في المقابل، ترى الجهات المانحة الرئيسية أن النظام الضريبي التفضيلي الحالي يشكل عبئا على موازنة أوكرانيا ، كما يسهم في تشويه المنافسة الاقتصادية وتعزيز اقتصاد الظل.ومن المتوقع أن يثير تنفيذ هذه الإجراءات حالة من الجدل داخل أوكرانيا، نظرا لضعف التأييد الشعبي لها، فضلاً عن التوترات السياسية القائمة بين البرلمان وزيلينسكي، ما قد يعقّد مسار إقرارها.
https://sarabic.ae/20260429/زاخاروفا-حول-تصريح-ترامب-بأنه-يحلم-بالعيش-في-قصر-باكنغهام-سكان-غرينلاند-تنفسوا-الصعداء-1112961282.html
https://sarabic.ae/20260428/الخارجية-الروسية-كييف-والغرب-لا-يملكان-موقعًا-لفرض-الشروط-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1112958277.html
https://sarabic.ae/20260423/مدفيديف-عن-القرض-الأوروبي-لأوكرانيا-هذه-الأموال-ستقتطع-من-جيوب-الأوروبيين-1112819762.html
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض شروط أكثر صرامة على قرضه البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا عبر ربط صرف جزء من هذه الأموال بتنفيذ إصلاحات ضريبية لا تحظى بتوافق واسع داخل البلاد.
وتبحث المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، فرض قيود على نحو 8.4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية المقرر تقديمها هذا العام، بحيث يكون الإفراج عنها مشروطاً بإدخال تعديلات على النظام الضريبي الأوكراني، بحسب وسائل إعلام غربية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه كييف إلى إقناع صندوق النقد الدولي بتأجيل تطبيق شرط مماثل، بهدف تسريع الحصول على تمويل إضافي ضمن برنامج قرض منفصل تتجاوز قيمته 8 مليارات دولار.
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2026
زاخاروفا حول تصريح ترامب بأنه يحلم بالعيش في قصر باكنغهام: سكان غرينلاند تنفسوا الصعداء
07:42 GMT
وتتركز المباحثات حول تعديل نظام ضريبي تفضيلي مطبق حاليا على بعض الشركات، صُمم أساسا لدعم العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة، ويتيح فرض ضريبة منخفضة تصل إلى 5% من الإيرادات.
وتدفع المفوضية الأوروبية باتجاه إخضاع الشركات العاملة ضمن هذا النظام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 20%، في حال تجاوزت إيراداتها السنوية 4 ملايين هريفنيا أوكرانية، وفقا لمصادر مطلعة.
في المقابل، ترى الجهات المانحة الرئيسية أن النظام الضريبي التفضيلي الحالي يشكل عبئا على موازنة أوكرانيا ، كما يسهم في تشويه المنافسة الاقتصادية وتعزيز اقتصاد الظل.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
الخارجية الروسية: كييف والغرب لا يملكان موقعًا لفرض الشروط بشأن الأزمة الأوكرانية
أمس, 22:30 GMT
ومن المتوقع أن يثير تنفيذ هذه الإجراءات حالة من الجدل داخل أوكرانيا، نظرا لضعف التأييد الشعبي لها، فضلاً عن التوترات السياسية القائمة بين البرلمان وزيلينسكي، ما قد يعقّد مسار إقرارها.
وكان سفراء دول الاتحاد الأوروبي قد وافقوا يوم الأربعاء الماضي، على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لدعم كييف خلال عامي 2026 و2027، إلى جانب اعتماد حزمة العقوبات العشرين ضد روسيا. وجاء هذا التحرك بعد أن رفعت المجر وسلوفاكيا معارضتهما إثر استئناف ضخ النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صرحت في وقت سابق بأن تقديم قرض لأوكرانيا من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، متجاوزا المجر وسلوفاكيا، سيشكل عبئا ثقيلا على كاهل دافعي الضرائب العاديين في الاتحاد الأوروبي.
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدفيديف: القرض الأوروبي لأوكرانيا ستدفعه الشعوب الأوروبية من جيوبها
23 أبريل, 17:49 GMT
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن شروط هذه القروض ستكون أقل ملاءمة لكييف والاتحاد الأوروبي على حد سواء، وستُثقل كاهل دافعي الضرائب العاديين".
وفي السياق ذاته، وصف سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، قرار سفراء الاتحاد الأوروبي بالموافقة على قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو بأنه خطوة على طريق "الفقدان النهائي للعواصم الأوروبية لسيادتها".
ونقل المكتب الصحفي لمجلس الأمن عن شويغو قوله: "لقد لاحظنا أن المجلس الأوروبي وافق 22 نيسان/أبريل على تخصيص قرض آخر لنظام كييف بمبلغ 90 مليار يورو لتأجيج الصراع في أوكرانيا. هذا القرار يمثل خطوة أخرى نحو فقدان العواصم الأوروبية لسيادتها نهائيا، وتحويل أوروبا من أحد أقطاب العالم إلى منطقة ركود".
