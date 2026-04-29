الخارجية الروسية: أوكرانيا تؤجج المخاطر النووية وأوروبا قد تكون "أولى الضحايا"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260429/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-تؤجج-المخاطر-النووية-وأوروبا-قد-تكون-أولى-الضحايا-1112965758.html
الخارجية الروسية: أوكرانيا تؤجج المخاطر النووية وأوروبا قد تكون "أولى الضحايا"
سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
12:00 GMT 29.04.2026
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، أن أن أوكرانيا، وليس روسيا، هي التي تخلق المخاطر في المجال النووي.
وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "من الذي يخلق هذه المخاطر في المجال النووي؟ على العكس تمامًا، إنها القوات المسلحة الأوكرانية". ووفقًا لها، فإن تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن منح أوكرانيا أسلحة نووية "تستفز نزاعًا نوويًا".

وأوضحت زاخاروفا خلال الإحاطة: في مقابلة مع صحيفة (لوموند) الفرنسية في 26 آذار/مارس، صرح زيلينسكي بوجوب منح أوكرانيا عضوية الناتو وأسلحة نووية كضمانات أمنية، إنه، في الواقع، يواصل استفزاز صراع نووي بمثل هذه التصريحات.

وأكدت زاخاروفا أن أوروبا الغربية تخاطر بأن تصبح أول ضحية لهذا الابتزاز النووي بالذات.
وأضافت زاخاروفا، أن تمديد الأحكام العرفية واستمرار التعبئة القسرية في أوكرانيا يُظهران أن فلاديمير زيلينسكي لا يريد السلام.
وقالت زاخاروفا: "زيلينسكي لا يريد السلام، هذا واضح. إنه يسعى إلى إطالة أمد القتال إلى ما لا نهاية؛ وهو مستعد لتصعيد الصراع بشكل خطير، ولتحقيق هذه الغاية، قام مرة أخرى بتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا، هذه المرة حتى 2 أغسطس/ آب، وينفذ التعبئة القسرية، التي لم تعد تعبئة بالمعنى الحقيقي، بل أصبحت أشبه بمقبرة".
وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، أن خطط باريس ولندن لنقل مكونات أسلحة نووية إلى كييف تؤثر سلبًا للغاية على تماسك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال غاتيلوف لـ"سبوتنيك": "الدول الغربية تتبع سياسة تؤثر سلبًا للغاية على تماسك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتشمل "البعثات النووية المشتركة"، التي تُنفذ في إطار حلف الناتو النووي، وتنفيذ مفهوم "الردع النووي الموسع"، ونوايا بريطانيا وفرنسا تعزيز قدراتهما النووية مع انخفاض مستوى الشفافية، ناهيك عن الخطط التي يروجان لها لنقل مكونات أسلحة نووية إلى أوكرانيا".
موسكو: إسرائيل تتجاهل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتتهم الآخرين بانتهاكها
