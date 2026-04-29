برلماني إيراني: اليمنيون يترقبون إغلاق مضيق باب المندب الذي لا يقل أهمية عن مضيق هرمز
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، اليوم الأربعاء، أن اليمنيين يترقبون إغلاق مضيق باب المندب الذي لا يقل... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، اليوم الأربعاء، أن اليمنيين يترقبون إغلاق مضيق باب المندب الذي لا يقل أهمية عن مضيق هرمز وتوجيه ضربة أخرى للولايات المتحدة.
وقال بروجردي في تصريح صحفي: "نحن لا نزال نمتلك اليد العليا، ولم نكشف بعد عن أوراقنا الجديدة، أهمية باب المندب ليست أقل من مضيق هرمز، واليمنيون يترقبون حتى يغلقوا هذا الممر (باب المندب) ويوجّهوا ضربة أخرى إلى أميركا".
وتابع البرلماني الإيراني: "الحصار البحري هو حركة سلبية وبلا قيمة، في الوقت الحالي حوالي 120 سفينة في الجانب الآخر من مضيق هرمز تنتظر المرور، وطبقا للأخبار العديد من سفن إيران في حالة مرور، وقوات أمريكا الإرهابية لم تجرؤ على التصادم معها ".
وأضاف: "قواتنا المسلحة بسهولة، أمام أي قرصنة بحرية أميركية
، تستطيع مصادرة سفن الدول المعادية ونقلها نحو سواحل إيران، لذلك الجميع يعتقد أن هذه الحيلة من ترامب هي مجرد حركة يائسة وبلا تأثير".
وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد
بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.