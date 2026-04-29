برلماني إيراني: اليمنيون يترقبون إغلاق مضيق باب المندب الذي لا يقل أهمية عن مضيق هرمز

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
برلماني إيراني: اليمنيون يترقبون إغلاق مضيق باب المندب الذي لا يقل أهمية عن مضيق هرمز
برلماني إيراني: اليمنيون يترقبون إغلاق مضيق باب المندب الذي لا يقل أهمية عن مضيق هرمز
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، اليوم الأربعاء، أن اليمنيين يترقبون إغلاق مضيق باب المندب الذي لا يقل... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T09:44+0000
2026-04-29T09:44+0000
وقال بروجردي في تصريح صحفي: "نحن لا نزال نمتلك اليد العليا، ولم نكشف بعد عن أوراقنا الجديدة، أهمية باب المندب ليست أقل من مضيق هرمز، واليمنيون يترقبون حتى يغلقوا هذا الممر (باب المندب) ويوجّهوا ضربة أخرى إلى أميركا". وأضاف: "قواتنا المسلحة بسهولة، أمام أي قرصنة بحرية أميركية، تستطيع مصادرة سفن الدول المعادية ونقلها نحو سواحل إيران، لذلك الجميع يعتقد أن هذه الحيلة من ترامب هي مجرد حركة يائسة وبلا تأثير".
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق باب المندب, مضيق هرمز, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق باب المندب, مضيق هرمز, العالم, أخبار العالم الآن

برلماني إيراني: اليمنيون يترقبون إغلاق مضيق باب المندب الذي لا يقل أهمية عن مضيق هرمز

09:44 GMT 29.04.2026
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، اليوم الأربعاء، أن اليمنيين يترقبون إغلاق مضيق باب المندب الذي لا يقل أهمية عن مضيق هرمز وتوجيه ضربة أخرى للولايات المتحدة.
وقال بروجردي في تصريح صحفي: "نحن لا نزال نمتلك اليد العليا، ولم نكشف بعد عن أوراقنا الجديدة، أهمية باب المندب ليست أقل من مضيق هرمز، واليمنيون يترقبون حتى يغلقوا هذا الممر (باب المندب) ويوجّهوا ضربة أخرى إلى أميركا".

وتابع البرلماني الإيراني: "الحصار البحري هو حركة سلبية وبلا قيمة، في الوقت الحالي حوالي 120 سفينة في الجانب الآخر من مضيق هرمز تنتظر المرور، وطبقا للأخبار العديد من سفن إيران في حالة مرور، وقوات أمريكا الإرهابية لم تجرؤ على التصادم معها ".

تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
بعد دخولها الحرب الإيرانية-الأمريكية...هل تغلق أنصار الله اليمنية "باب المندب" أمام الملاحة الدولية؟
29 مارس, 18:07 GMT
وأضاف: "قواتنا المسلحة بسهولة، أمام أي قرصنة بحرية أميركية، تستطيع مصادرة سفن الدول المعادية ونقلها نحو سواحل إيران، لذلك الجميع يعتقد أن هذه الحيلة من ترامب هي مجرد حركة يائسة وبلا تأثير".

وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
