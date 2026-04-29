برلماني إيراني: اليمنيون يترقبون إغلاق مضيق باب المندب الذي لا يقل أهمية عن مضيق هرمز

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، اليوم الأربعاء، أن اليمنيين يترقبون إغلاق مضيق باب المندب الذي لا يقل...

وقال بروجردي في تصريح صحفي: "نحن لا نزال نمتلك اليد العليا، ولم نكشف بعد عن أوراقنا الجديدة، أهمية باب المندب ليست أقل من مضيق هرمز، واليمنيون يترقبون حتى يغلقوا هذا الممر (باب المندب) ويوجّهوا ضربة أخرى إلى أميركا". وأضاف: "قواتنا المسلحة بسهولة، أمام أي قرصنة بحرية أميركية، تستطيع مصادرة سفن الدول المعادية ونقلها نحو سواحل إيران، لذلك الجميع يعتقد أن هذه الحيلة من ترامب هي مجرد حركة يائسة وبلا تأثير". وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

