بوتين: روسيا مستعدة لتطوير التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا بوصفها دولة رائدة في مجال الطاقة النووية مستعدة لتطوير التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية.
2026-04-29T20:43+0000
20:42 GMT 29.04.2026 (تم التحديث: 20:43 GMT 29.04.2026)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا بوصفها دولة رائدة في مجال الطاقة النووية مستعدة لتطوير التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية.
وقال بوتين في كلمة أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تلاها رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر "مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، وسفير وزارة الخارجية الروسية المتجوّل: "إن روسيا، بوصفها دولة رائدة في مجال الطاقة النووية، على استعداد لمواصلة تطوير التعاون البنّاء في هذا المجال مع جميع الدول الأطراف المهتمة في المعاهدة".
وأوضح الرئيس بوتين أنه في ظل الوضع الدولي الراهن، ثمة حاجة إلى بذل جهود إضافية لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق مزيد من التقدم نحو بناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
وقال: "نعتقد أن الوضع الدولي الراهن المليء بالتحديات يتطلب بذل جهود متعددة الأطراف إضافية لتهيئة الظروف اللازمة لإحراز مزيد من التقدم نحو بناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية".
وأشار إلى أن روسيا تعتقد أن جميع الدول التي تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لها الحق في امتلاك الطاقة النووية السلمية دون قيود.
وقال: "نعتقد أن جميع الدول التي تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لها الحق المطلق في التمتع بفوائد الطاقة النووية السلمية".
وأضاف: "نتوقع أن يكون المؤتمر مثمرا وأن يسهم إسهاما كبيرا في نظام عدم الانتشار النووي، بما يضمن السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أوكرانيا، وليس روسيا، هي التي تخلق المخاطر في المجال النووي.
وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "من الذي يخلق هذه المخاطر في المجال النووي؟ على العكس تمامًا، إنها القوات المسلحة الأوكرانية". ووفقًا لها، فإن تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن منح أوكرانيا أسلحة نووية "تستفز نزاعًا نوويًا".