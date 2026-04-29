بوتين: روسيا مستعدة لتطوير التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260429/بوتين-روسيا-مستعدة-لتطوير-التعاون-الدولي-في-مجال-الطاقة-النووية-1112982542.html
بوتين: روسيا مستعدة لتطوير التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية
بوتين: روسيا مستعدة لتطوير التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا بوصفها دولة رائدة في مجال الطاقة النووية مستعدة لتطوير التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية. 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T20:42+0000
2026-04-29T20:43+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1d/1112981974_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_26e12aa6eceb5f575a8841397756932e.jpg
وقال بوتين في كلمة أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تلاها رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر "مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، وسفير وزارة الخارجية الروسية المتجوّل: "إن روسيا، بوصفها دولة رائدة في مجال الطاقة النووية، على استعداد لمواصلة تطوير التعاون البنّاء في هذا المجال مع جميع الدول الأطراف المهتمة في المعاهدة".وقال: "نعتقد أن الوضع الدولي الراهن المليء بالتحديات يتطلب بذل جهود متعددة الأطراف إضافية لتهيئة الظروف اللازمة لإحراز مزيد من التقدم نحو بناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية".وقال: "نعتقد أن جميع الدول التي تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لها الحق المطلق في التمتع بفوائد الطاقة النووية السلمية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أوكرانيا، وليس روسيا، هي التي تخلق المخاطر في المجال النووي.وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "من الذي يخلق هذه المخاطر في المجال النووي؟ على العكس تمامًا، إنها القوات المسلحة الأوكرانية". ووفقًا لها، فإن تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن منح أوكرانيا أسلحة نووية "تستفز نزاعًا نوويًا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1d/1112981974_339:0:3068:2047_1920x0_80_0_0_8fb6f9177b465517f0d39d58774b2b4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين: روسيا مستعدة لتطوير التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية

20:42 GMT 29.04.2026 (تم التحديث: 20:43 GMT 29.04.2026)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا بوصفها دولة رائدة في مجال الطاقة النووية مستعدة لتطوير التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية.
وقال بوتين في كلمة أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تلاها رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر "مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، وسفير وزارة الخارجية الروسية المتجوّل: "إن روسيا، بوصفها دولة رائدة في مجال الطاقة النووية، على استعداد لمواصلة تطوير التعاون البنّاء في هذا المجال مع جميع الدول الأطراف المهتمة في المعاهدة".

وأوضح الرئيس بوتين أنه في ظل الوضع الدولي الراهن، ثمة حاجة إلى بذل جهود إضافية لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق مزيد من التقدم نحو بناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

وقال: "نعتقد أن الوضع الدولي الراهن المليء بالتحديات يتطلب بذل جهود متعددة الأطراف إضافية لتهيئة الظروف اللازمة لإحراز مزيد من التقدم نحو بناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية".

وأشار إلى أن روسيا تعتقد أن جميع الدول التي تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لها الحق في امتلاك الطاقة النووية السلمية دون قيود.

وقال: "نعتقد أن جميع الدول التي تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لها الحق المطلق في التمتع بفوائد الطاقة النووية السلمية".

وأضاف: "نتوقع أن يكون المؤتمر مثمرا وأن يسهم إسهاما كبيرا في نظام عدم الانتشار النووي، بما يضمن السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أوكرانيا، وليس روسيا، هي التي تخلق المخاطر في المجال النووي.
وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "من الذي يخلق هذه المخاطر في المجال النووي؟ على العكس تمامًا، إنها القوات المسلحة الأوكرانية". ووفقًا لها، فإن تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن منح أوكرانيا أسلحة نووية "تستفز نزاعًا نوويًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала