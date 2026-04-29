دميترييف يصف الذكاء الاصطناعي بـ"سلاح ذو حدين"
شبّه كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، استخدام الذكاء الاصطناعي بحمل...
شبّه كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، استخدام الذكاء الاصطناعي بحمل مسدس، مشيرا إلى أنه أداة ذات فوائد كبيرة لكنها لا تخلو من مخاطر، ما يتطلب استخدامه بحذر ووفق معايير أخلاقية واضحة.
وقال دميترييف: "بالطبع، يجب على الناس التحكم بالذكاء الاصطناعي، والالتزام بالمعايير الأخلاقية، وفهم المخاطر المرتبطة به، ولكن في الوقت نفسه، عليهم استخدامه وفهمه. فهو كالمسدس، له مزاياه ومخاطره، ويجب استخدامه بحذر شديد".
وأوضح دميترييف أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقوم بتنفيذ العديد من المهن، ومن المهم إيجاد التوازن بين ما يستطيع البشر فعله وما لا يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله.
وقال: "لكن القدرة على حسن استخدام الذكاء الاصطناعي هي التي ستُمكّن الناس من استخدامه، بدلاً من أن يستخدمهم"، وحذر على سبيل المثال، من أن استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص يؤدي إلى إضعاف الذاكرة.
وفي وقت سابق، كشفت دراسة حديثة عن مخاوف متزايدة بشأن دقة المعلومات الصحية التي تقدمها أدوات الذكاء الاصطناعي، في ظل الاعتماد المتزايد عليها للحصول على استشارات طبية أولية.
وخلصت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والحذر في الاستخدام الطبي، إذ يمكنه المساعدة في الفهم، لكنه لا يغني عن المصادر الطبية الموثوقة أو رأي الأطباء المتخصصين.