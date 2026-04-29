مندوب سابق لدى الأمم المتحدة: الملف النووي الإيراني "مبالغ فيه" والمنطقة تعيش حالة "لا سلم ولا حرب"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
مندوب سابق لدى الأمم المتحدة: الملف النووي الإيراني "مبالغ فيه" والمنطقة تعيش حالة "لا سلم ولا حرب"
سبوتنيك عربي
قال مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة، السفير معتز خليل، إن التناول الدولي لملف إيران النووي يشهد مبالغة كبيرة، مؤكدا أن تقارير وكالة الطاقة الذرية تثير شكوكا...
وأوضح خليل، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك" عبر راديو سبوتنيك، أن خبرته خلال عمله في فيينا واتصالاته بالوكالة وبعثة إيران كشفت أن بعض الادعاءات السابقة بشأن البرنامج النووي الإيراني استندت إلى وثائق "اتضح لاحقا أنها مزورة"، مشيرا إلى أن هذه الواقعة مثلت "فضيحة كبيرة" في حينها. وأضاف أن إيران تمتلك برنامجا نوويا متطورا، لكنها – وفق مواقفها الرسمية – لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، معتبرا أن إثارة الملف تُستخدم كأداة ضغط سياسي منذ سنوات، إلى جانب ملفات أخرى مثل القدرات الصاروخية وعلاقات طهران الإقليمية.وفيما يتعلق بالتطورات الراهنة، أكد خليل أن الوضع الحالي يتسم بحالة "لا سلم ولا حرب"، مشيرا إلى أن المواجهة لم تتوقف بالكامل، بل تتخذ أشكالا غير مباشرة، مثل العمليات الاستخباراتية، والاغتيالات، والحصار البحري. وأوضح أن الولايات المتحدة استنزفت جزءا كبيرا من مخزونها العسكري خلال المواجهات الأخيرة، ما يجعل استئناف الحرب بنفس الوتيرة "غير مرجح في المدى القريب"، لكنه لم يستبعد عودة التصعيد لاحقا بعد إعادة بناء القدرات العسكرية. وأشار إلى أن السيناريوهات المحتملة للتصعيد تبدأ باستمرار الحصار البحري، ثم استهداف البنية التحتية، وصولا إلى احتمال التوغل البري، الذي وصفه بأنه "الأضعف لكنه وارد". وفي تقييمه للتحركات الإسرائيلية، قال خليل إن إسرائيل تعتمد استراتيجية تقوم على "عزل الجبهات ثم نزع قدرات الخصم قبل توجيه الضربة"، موضحا أنها تفصل بين ساحات المواجهة المختلفة، بما يسمح لها بالتركيز على كل جبهة على حدة. وعن الحلول، شدد خليل على أن المخرج الحقيقي يكمن في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن مصر وإيران تبنتا منذ عام 1974 مبادرة في هذا الاتجاه.ولفت إلى أن هذه المبادرة تطورت لاحقا لتشمل جميع أسلحة الدمار الشامل، إلا أنها لم تُنفذ بسبب "المماطلة الدولية"، خاصة فيما يتعلق بعقد مؤتمر دولي مخصص لهذا الهدف.وفيما يخص جهود الوساطة، أوضح أن دولا مثل مصر وتركيا وباكستان تمتلك مقومات الوساطة من حيث الثقة والدافع، لكنها تفتقر إلى أدوات الضغط على الولايات المتحدة، ما يحد من فاعلية تحركاتها. وأشار إلى أن إشراك قوى كبرى مثل الصين وروسيا قد يعزز فرص التوصل إلى اتفاق مستدام، حال قبول واشنطن بذلك.واختتم السفير السابق تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار هذه الأوضاع يعكس ازدواجية في المعايير الدولية، ويؤثر سلبا على دور المؤسسات الدولية، خاصة في ظل غياب توافق حقيقي بين القوى الكبرى.
قال مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة، السفير معتز خليل، إن التناول الدولي لملف إيران النووي يشهد مبالغة كبيرة، مؤكدا أن تقارير وكالة الطاقة الذرية تثير شكوكا دون أن تصل إلى حد اتهام طهران بامتلاك سلاح نووي أو السعي لذلك.
وأوضح خليل، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك" عبر راديو سبوتنيك، أن خبرته خلال عمله في فيينا واتصالاته بالوكالة وبعثة إيران كشفت أن بعض الادعاءات السابقة بشأن البرنامج النووي الإيراني استندت إلى وثائق "اتضح لاحقا أنها مزورة"، مشيرا إلى أن هذه الواقعة مثلت "فضيحة كبيرة" في حينها.
وأضاف أن إيران تمتلك برنامجا نوويا متطورا، لكنها – وفق مواقفها الرسمية – لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، معتبرا أن إثارة الملف تُستخدم كأداة ضغط سياسي منذ سنوات، إلى جانب ملفات أخرى مثل القدرات الصاروخية وعلاقات طهران الإقليمية.
وفيما يتعلق بالتطورات الراهنة، أكد خليل أن الوضع الحالي يتسم بحالة "لا سلم ولا حرب"، مشيرا إلى أن المواجهة لم تتوقف بالكامل، بل تتخذ أشكالا غير مباشرة، مثل العمليات الاستخباراتية، والاغتيالات، والحصار البحري.
وأوضح أن الولايات المتحدة استنزفت جزءا كبيرا من مخزونها العسكري خلال المواجهات الأخيرة، ما يجعل استئناف الحرب بنفس الوتيرة "غير مرجح في المدى القريب"، لكنه لم يستبعد عودة التصعيد لاحقا بعد إعادة بناء القدرات العسكرية.
وأشار إلى أن السيناريوهات المحتملة للتصعيد تبدأ باستمرار الحصار البحري، ثم استهداف البنية التحتية، وصولا إلى احتمال التوغل البري، الذي وصفه بأنه "الأضعف لكنه وارد".
وفي تقييمه للتحركات الإسرائيلية، قال خليل إن إسرائيل تعتمد استراتيجية تقوم على "عزل الجبهات ثم نزع قدرات الخصم قبل توجيه الضربة"، موضحا أنها تفصل بين ساحات المواجهة المختلفة، بما يسمح لها بالتركيز على كل جبهة على حدة.

وأضاف: أن "تل أبيب تفضل في المرحلة الحالية تهدئة جبهة إيران مؤقتا، مقابل تكثيف عملياتها في جبهات أخرى، مثل لبنان، في إطار إعادة ترتيب أولوياتها العسكرية".

وعن الحلول، شدد خليل على أن المخرج الحقيقي يكمن في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن مصر وإيران تبنتا منذ عام 1974 مبادرة في هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تطورت لاحقا لتشمل جميع أسلحة الدمار الشامل، إلا أنها لم تُنفذ بسبب "المماطلة الدولية"، خاصة فيما يتعلق بعقد مؤتمر دولي مخصص لهذا الهدف.
وفيما يخص جهود الوساطة، أوضح أن دولا مثل مصر وتركيا وباكستان تمتلك مقومات الوساطة من حيث الثقة والدافع، لكنها تفتقر إلى أدوات الضغط على الولايات المتحدة، ما يحد من فاعلية تحركاتها.
وأشار إلى أن إشراك قوى كبرى مثل الصين وروسيا قد يعزز فرص التوصل إلى اتفاق مستدام، حال قبول واشنطن بذلك.
ووصف خليل الموقف المصري بأنه "متوازن"، حيث يدعو إلى وقف الحرب دون إدانة مباشرة، في ظل العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن القاهرة تتبنى موقفا يدعو إلى وقف التصعيد مع مراعاة مصالحها الإقليمية.
واختتم السفير السابق تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار هذه الأوضاع يعكس ازدواجية في المعايير الدولية، ويؤثر سلبا على دور المؤسسات الدولية، خاصة في ظل غياب توافق حقيقي بين القوى الكبرى.
