موسكو تؤكد تضاعف حجم التبادل التجاري الزراعي بين روسيا والإمارات خلال ثلاث سنوات
أفاد مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف، اليوم الأربعاء، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في القطاع الزراعي قد تضاعف أكثر... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T14:05+0000
https://sarabic.ae/20260429/الكرملين-انسحاب-دولة-الإمارات-من-أوبك-وأوبك-قرار-سيادي-نتعامل-معه-باحترام-1112964715.html
أفاد مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف، اليوم الأربعاء، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في القطاع الزراعي قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأصدر مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي بيانا عن باتروشيف قال فيه: "تُعدّ الإمارات العربية المتحدة أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لروسيا في الشرق الأوسط. وقد بلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي مستوى قياسيًا. وأشير إلى أن التعاون في القطاع الزراعي يشهد نموًا مطردًا، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من مرتين خلال السنوات الثلاث الماضية".
و نوه نائب رئيس الحكومة الروسية بأن الشركات الروسية مهتمة بزيادة صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة المعدنية إلى سوق الإمارات العربية المتحدة.
كما وذكر بيان مكتب نائب رئيس الوزراء أن باتروشيف التقى، خلال زيارة العمل التي قام بها إلى الإمارات العربية المتحدة، مع نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، منصور بن زايد آل نهيان.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع طيفًا واسعًا من قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك الزراعة والإدارة البيئية. وتم التركيز بشكل خاص على إنشاء بورصة حبوب لدول "بريكس". وقد حظيت هذه المبادرة بدعم قادة جميع دول "بريكس"، ويجري حاليًا وضع تفاصيل تشغيلها.
وأكد الجانبان على أن إنشاء بورصة حبوب لدول "بريكس" سيعزز الأمن الغذائي العالمي.
وستتمكن الدول الأعضاء من تطوير مؤشرات أسعار مستقلة داخل المنظمة، مما سيسهل تقييم أسعار المنتجات الزراعية في السوق العالمية بموضوعية أكبر.