إنقاذ 7 أشخاص وانتشال 17 جثمانا إثر تعطل قاربهم قبالة السواحل الليبية
أفادت جمعية الهلال الأحمر الليبي، الأربعاء، بانتشال ما لا يقل عن 17 جثة لمهاجرين، فيما تم إنقاذ سبعة، بعد تعطل قاربهم وتقطّع السبل بهم وسط البحر لمدة ثمانية...
أفادت جمعية الهلال الأحمر الليبي، الأربعاء، بانتشال ما لا يقل عن 17 جثة لمهاجرين، فيما تم إنقاذ سبعة، بعد تعطل قاربهم وتقطّع السبل بهم وسط البحر لمدة ثمانية أيام.
وذكر الهلال الأحمر في بيان أن المتطوعين، بالتعاون مع القوات البحرية وحرس السواحل التابع للجيش الوطني الليبي، نفذوا عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث قبالة مدينة طبرق الساحلية الواقعة شرقي البلاد بالقرب من الحدود المصرية.
ونشر الهلال الأحمر صورًا عبر الإنترنت تظهر المتطوعين وهم يضعون الجثث في أكياس بلاستيكية سوداء وينقلونها على متن سيارات "بيك أب".
وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين
، الذين ينحدر الكثير منهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، والذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى أوروبا عبر الصحراء والبحر، هربًا من النزاعات والفقر.