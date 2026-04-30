الإمارات تحظر السفر إلى 3 دول وتدعو مواطنيها للعودة منها في أقرب وقت
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، حظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق، وذلك على خلفية "التطورات الراهنة" التي تشهدها المنطقة، داعية... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T20:29+0000
https://sarabic.ae/20260430/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-وإصابة-آخر-في-هجوم-بجنوب-لبنان-1113014622.html
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، حظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق، وذلك على خلفية "التطورات الراهنة" التي تشهدها المنطقة، داعية المواطنين المتواجدين في هذه الدول إلى سرعة المغادرة والعودة إلى البلاد في أقرب وقت ممكن.
وأكدت الوزارة في بيان لها، حرصها على متابعة أوضاع المواطنين في الخارج وضمان سلامتهم، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل أمنهم في ظل المستجدات الإقليمية.
وتشهد إيران تصعيدا عسكريا متزايدا، في ظل المواجهة مع أمريكا وإسرائيل، إذ تعرضت لضربات جوية واستهدفت منشآت ومواقع حيوية، وسط استمرار الضغوط الدولية ومحاولات التوصل إلى اتفاق بشأن ملفها النووي.
بينما في لبنان والعراق، يتصاعد التوتر الأمني نتيجة امتداد تداعيات الصراع الإقليمي، مع تسجيل هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على مواقع مختلفة، إلى جانب مخاوف من اتساع رقعة المواجهات، ما يهدد الاستقرار الداخلي ويزيد من تعقيد المشهد الأمني في البلدين.