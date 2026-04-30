البنك المركزي الأوروبي: ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في منطقة اليورو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
البنك المركزي الأوروبي: ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في منطقة اليورو
البنك المركزي الأوروبي: ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في منطقة اليورو
سبوتنيك عربي
قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 2 في المئة، للمرة الثالثة على التوالي، وقال إن القرار يتماشى مع توقعات الأسواق وأن البيانات... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T13:06+0000
2026-04-30T13:06+0000
أخبار العالم الآن
العالم
اقتصاد
الأخبار
جاء ذلك رغم ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو في منطقة اليورو، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أشارت إلى تزايد المخاطر المرتبطة بارتفاع الأسعار من جهة وتراجع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، مع التمسك بهدف إعادة التضخم إلى 2 في المئة على المدى المتوسط. وأشار بيان البنك المركزي الأوروبي إلى أن التوترات في الشرق الأوسط أسهمت في ارتفاع أسعار الطاقة، ما دفع التضخم للصعود وأثر سلبا على ثقة الأسواق، حيث بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 3 في المئة خلال أبريل/ نيسان الجاري، متجاوزا المستوى المستهدف. وفي السياق ذاته، حذرت رئيسة البنك كريستين لاغارد، من صعوبة تقييم المشهد الاقتصادي في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة، مؤكدة أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة.وعلى صعيد النمو، أظهرت البيانات تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، فيما استقر التضخم الأساسي عند 2.2 في المئة.ويأتي القرار في وقت تواجه فيه اقتصادات كبرى داخل التكتل، مثل ألمانيا وإيطاليا، تحديات متزايدة دفعتها إلى خفض توقعات النمو، ما يضع البنك المركزي أمام معادلة صعبة بين دعم الاقتصاد وكبح التضخم.ويعتمد صناع القرار في أوروبا حاليا نهج "الترقب والانتظار" لمتابعة تطورات الأسعار، خاصة في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
أخبار العالم الآن, العالم, اقتصاد, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, اقتصاد, الأخبار

البنك المركزي الأوروبي: ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في منطقة اليورو

13:06 GMT 30.04.2026
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 2 في المئة، للمرة الثالثة على التوالي، وقال إن القرار يتماشى مع توقعات الأسواق وأن البيانات الحالية لا تزال تدعم التقديرات السابقة.
جاء ذلك رغم ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو في منطقة اليورو، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أشارت إلى تزايد المخاطر المرتبطة بارتفاع الأسعار من جهة وتراجع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، مع التمسك بهدف إعادة التضخم إلى 2 في المئة على المدى المتوسط.
اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
التضخم يسجل رقما قياسيا في أوروبا مع قيام "صقور المركزي" برفع الفائدة "كالجامبو"
31 أغسطس 2022, 12:00 GMT
وأشار بيان البنك المركزي الأوروبي إلى أن التوترات في الشرق الأوسط أسهمت في ارتفاع أسعار الطاقة، ما دفع التضخم للصعود وأثر سلبا على ثقة الأسواق، حيث بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 3 في المئة خلال أبريل/ نيسان الجاري، متجاوزا المستوى المستهدف.
وفي السياق ذاته، حذرت رئيسة البنك كريستين لاغارد، من صعوبة تقييم المشهد الاقتصادي في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة، مؤكدة أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة.
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
خبراء: أوروبا ستواجه مستويات تضخم كارثية وأزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب "الحصار الأمريكي"
16 أبريل, 19:17 GMT
وعلى صعيد النمو، أظهرت البيانات تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، فيما استقر التضخم الأساسي عند 2.2 في المئة.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه اقتصادات كبرى داخل التكتل، مثل ألمانيا وإيطاليا، تحديات متزايدة دفعتها إلى خفض توقعات النمو، ما يضع البنك المركزي أمام معادلة صعبة بين دعم الاقتصاد وكبح التضخم.
ويعتمد صناع القرار في أوروبا حاليا نهج "الترقب والانتظار" لمتابعة تطورات الأسعار، خاصة في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
