علماء صينيون يطورون طريقة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود للطائرات
علماء صينيون يطورون طريقة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود للطائرات
توصل علماء من معهد شنغهاي للأبحاث المتقدمة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم إلى حلٍّ ثوريٍ يتمثل في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود للطائرات. 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T16:57+0000
2026-04-30T16:57+0000
2026-04-30T16:59+0000
توصل علماء من معهد شنغهاي للأبحاث المتقدمة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، إلى حلٍ ثوريٍ يتمثل في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود للطائرات.ويركز البحث الحديث على تحويل ثاني أكسيد الكربون مباشرةً إلى مواد كيميائية طويلة السلسلة، وهي اللبنات الأساسية اللازمة لوقود الطائرات. وأكد المقال على أنه يُتيح نقل عملية تحويل ثاني أكسيد الكربون من المختبر إلى الإنتاج على نطاق واسع آفاقًا جديدة.
علماء صينيون يطورون طريقة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود للطائرات
16:57 GMT 30.04.2026 (تم التحديث: 16:59 GMT 30.04.2026)
توصل علماء من معهد شنغهاي للأبحاث المتقدمة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم إلى حلٍّ ثوريٍ يتمثل في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود للطائرات.
توصل علماء من معهد شنغهاي للأبحاث المتقدمة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، إلى حلٍ ثوريٍ يتمثل في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود للطائرات.
ولسنوات، تعثّر التقدم بسبب مشكلتين رئيسيتين، وهما عدم كفاية طول سلاسل الكربون، وصعوبة إنتاج جزيئات الوقود عالية الجودة باستمرار، وذلك وفقا لمقال نشر في مجلة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
ويركز البحث الحديث على تحويل ثاني أكسيد الكربون مباشرةً إلى مواد كيميائية طويلة السلسلة، وهي اللبنات الأساسية اللازمة لوقود الطائرات.
وتجمع هذه العملية ثاني أكسيد الكربون مع الماء، ثم تُعيد تركيبه ليُصبح وقودًا سائلًا كثيفًا وقابلًا للاستخدام، وفقا للمقال.
وأكد المقال على أنه يُتيح نقل عملية تحويل ثاني أكسيد الكربون من المختبر إلى الإنتاج على نطاق واسع آفاقًا جديدة.