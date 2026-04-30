مستشار سابق لدى البنتاغون: لقد حول الغرب أوكرانيا إلى "دولة ميتة"

مستشار سابق لدى البنتاغون: لقد حول الغرب أوكرانيا إلى "دولة ميتة"

سبوتنيك عربي

أكد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن سياسات الغرب المعادية لروسيا قد أوصلت أوكرانيا إلى حالة من الانهيار شبه التام. 30.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-30T05:40+0000

2026-04-30T05:40+0000

2026-04-30T05:40+0000

وقال ماكغريغور: "هذا الصراع (في أوكرانيا) بدأ في الواقع بسببنا. لقد شجعناه، ونتيجة لذلك، دُمِّرت البلاد".ويرى أن مثل هذه المقاربات القاسية للسياسة الدولية من جانب واشنطن وبروكسل ستؤدي إلى أن ينظر العالم بأسره إليهما على أنهما منبوذتان ولن ينخرط معهما على الساحة الدولية.في وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة "إنديا توداي" التلفزيونية بأن الدول الغربية شنت حرباً ضد روسيا مستخدمةً القوميين الأوكرانيين المتطرفين. ووفقاً للرئيس، فإن موسكو منذ عام 2022 تسعى جاهدةً لإنهاء الحرب التي شنتها ضدها قوى خارجية تخريبية.في الشهر الماضي، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن عدد سكان أوكرانيا انخفض إلى نحو 20 مليون نسمة، وهو ما يعكس التوقعات الأكثر تشاؤماً.الخارجية الروسية: أوكرانيا تؤجج المخاطر النووية وأوروبا قد تكون "أولى الضحايا"الكرملين: موسكو لا ترى إرادة سياسية لدى كييف لحل النزاع

https://sarabic.ae/20260426/إعلام-زيلينسكي-غاضب-من-أمريكا-لدعمها-شروط-روسيا-بشأن-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1112886682.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا