مستشار سابق لدى البنتاغون: لقد حول الغرب أوكرانيا إلى "دولة ميتة"
سبوتنيك عربي
أكد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن سياسات الغرب المعادية لروسيا قد أوصلت أوكرانيا إلى حالة من الانهيار شبه التام. 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T05:40+0000
أكد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن سياسات الغرب المعادية لروسيا قد أوصلت أوكرانيا إلى حالة من الانهيار شبه التام.
وقال ماكغريغور: "هذا الصراع (في أوكرانيا) بدأ في الواقع بسببنا. لقد شجعناه، ونتيجة لذلك، دُمِّرت البلاد".
وتابع: "ما زال ما بين 18 و20 مليون شخص يعيشون في أوكرانيا، أوكرانيا دولة ميتة في جوهرها، يجب أن نوقف هذا".
ويرى أن مثل هذه المقاربات القاسية للسياسة الدولية من جانب واشنطن وبروكسل ستؤدي إلى أن ينظر العالم بأسره إليهما على أنهما منبوذتان ولن ينخرط معهما على الساحة الدولية.
في وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة "إنديا توداي" التلفزيونية بأن الدول الغربية شنت حرباً ضد روسيا مستخدمةً القوميين الأوكرانيين المتطرفين. ووفقاً للرئيس، فإن موسكو منذ عام 2022 تسعى جاهدةً لإنهاء الحرب التي شنتها ضدها قوى خارجية تخريبية.
في الشهر الماضي، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن عدد سكان أوكرانيا انخفض إلى نحو 20 مليون نسمة، وهو ما يعكس التوقعات الأكثر تشاؤماً.