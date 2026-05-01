https://sarabic.ae/20260501/البنتاغون-الولايات-المتحدة-تعتزم-سحب-5-آلاف-جندي-من-ألمانيا-1113051682.html
البنتاغون: الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا. 01.05.2026, سبوتنيك عربي
البنتاغون الأمريكي
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/18/1112844706_0:182:1753:1168_1920x0_80_0_0_fb88575c4b5e4e958f60586891322d6d.jpg
ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم "البنتاغون"، شون بارنيل، قوله: "من المتوقع أن يتم الانتهاء من الانسحاب خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بخفض القوات، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد سجال مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي صرح، يوم الاثنين الماضي، بأن الإيرانيين "يذلون الولايات المتحدة" في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.وتستضيف ألمانيا أكبر وجود عسكري أمريكي في أوروبا، حيث يتمركز حاليا نحو 38 ألف جندي أمريكي في ألمانيا.يأتي هذا التحرك وسط ضغوط متصاعدة على الحلف الأطلسى لتوحيد موقفه الأمني، فى وقت يشدد فيه الرئيس الأمريكي على أهمية الالتزام الكامل من جميع الدول الأعضاء تجاه الدفاع المشترك.
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/18/1112844706_0:0:1557:1168_1920x0_80_0_0_d125c7e2e00107f79c085e6b54608100.jpg
