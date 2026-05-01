الخارجية الروسية: الغرب مسؤول عن تدهور العلاقات بين الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن
الخارجية الروسية: الغرب مسؤول عن تدهور العلاقات بين الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية أندريه بيلوسوف، اليوم السبت، بأن التصرفات... 01.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-01T23:46+0000
2026-05-01T23:46+0000
2026-05-01T23:46+0000
وقال الدبلوماسي الروسي، خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إنه "نتيجة للتصرفات الهدامة للغرب، حدث تدهور عميق في العلاقات بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذين يُعدّون في الوقت ذاته دولًا نووية بحكم القانون ويتحملون مسؤولية خاصة عن حفظ السلم والأمن الدوليين".ولفت بيلوسوف إلى أن هذا الوضع أدى إلى تزايد المخاطر الاستراتيجية، التي تنذر بوقوع اشتباكات عسكرية مباشرة بين الدول الخمسة، وما يترتب على ذلك من عواقب كارثية محتملة على البشرية جمعاء.والأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي، والذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) بموجب ميثاق الأمم المتحدة، هم: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة (بريطانيا)، فرنسا، روسيا، والصين.
الخارجية الروسية, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الروسية, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الروسية: الغرب مسؤول عن تدهور العلاقات بين الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن
صرح رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية أندريه بيلوسوف، اليوم السبت، بأن التصرفات الهدامة للغرب أدت إلى تدهور عميق في العلاقات بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
وقال الدبلوماسي الروسي، خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إنه "نتيجة للتصرفات الهدامة للغرب، حدث تدهور عميق في العلاقات بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذين يُعدّون في الوقت ذاته دولًا نووية بحكم القانون ويتحملون مسؤولية خاصة عن حفظ السلم والأمن الدوليين".
ولفت بيلوسوف إلى أن هذا الوضع أدى إلى تزايد المخاطر الاستراتيجية، التي تنذر بوقوع اشتباكات عسكرية مباشرة بين الدول الخمسة،
وما يترتب على ذلك من عواقب كارثية محتملة على البشرية جمعاء.
والأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي، والذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) بموجب ميثاق الأمم المتحدة، هم: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة (بريطانيا)، فرنسا، روسيا، والصين.