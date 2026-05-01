العراق يبدأ تنفيذ مشروع خط نقل نفطي بطاقة 2.5 مليون برميل يوميا
العراق يبدأ تنفيذ مشروع خط نقل نفطي بطاقة 2.5 مليون برميل يوميا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، المباشرة بتنفيذ مشروع خط أنابيب "بصرة – حديثة" النفطي بطاقة تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، مؤكدة أن المشروع "يعدّ من...
2026-05-01T13:40+0000
2026-05-01T13:40+0000
وذكر المتحدث باسم الوزارة صاحب بزون، أن "الأنبوب يمتد بطول 700 كيلومتر، وجرى التعاقد النهائي لتنفيذه باستخدام أنابيب مُصنّعة محليًا عبر الشركة العامة للحديد والصلب". وأوضح أن "المشروع سيسهم في نقل وتصدير النفط عبر عدة مسارات تشمل بانياس في سوريا، وجيهان في تركيا، والعقبة في الأردن، إلى جانب تزويد المصافي الواقعة على امتداد مساره، ما يعزز مرونة الصادرات النفطية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع). وفي سياق متصل، أشار بزون إلى "قرب استئناف ضخ النفط عبر خط كركوك – جيهان، بعد استكمال أعمال التأهيل والفحص، بطاقة تصل إلى 600 ألف برميل يوميا، لتعزيز البدائل التصديرية في ظل التحديات الإقليمية".
https://sarabic.ae/20260419/وكالة-الطاقة-الدولية-تقترح-خطا-نفطيا-جديدا-سيغير-مستقبل-إمدادات-الطاقة-في-المنطقة-1112684244.html
العراق
سبوتنيك عربي
العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق يبدأ تنفيذ مشروع خط نقل نفطي بطاقة 2.5 مليون برميل يوميا
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، المباشرة بتنفيذ مشروع خط أنابيب "بصرة – حديثة" النفطي بطاقة تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، مؤكدة أن المشروع "يعدّ من أبرز المشروعات الإستراتيجية لتوسيع منافذ تصدير النفط"، فيما أشارت إلى أن وتيرة الإنجاز "ستظل مرتبطة بتوافر التخصيصات المالية اللازمة".
وذكر المتحدث باسم الوزارة صاحب بزون، أن "الأنبوب يمتد بطول 700 كيلومتر، وجرى التعاقد النهائي لتنفيذه باستخدام أنابيب مُصنّعة محليًا عبر الشركة العامة للحديد والصلب".
وأوضح أن "المشروع سيسهم في نقل وتصدير النفط عبر عدة مسارات تشمل بانياس في سوريا، وجيهان في تركيا، والعقبة في الأردن، إلى جانب تزويد المصافي الواقعة على امتداد مساره، ما يعزز مرونة الصادرات النفطية"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أن "كلفة المشروع تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار، وبدأ العمل فعليًا، على أن تُستكمل مخصصاته ضمن الموازنات المقبلة".
وفي سياق متصل، أشار بزون إلى "قرب استئناف ضخ النفط عبر خط كركوك – جيهان، بعد استكمال أعمال التأهيل والفحص، بطاقة تصل إلى 600 ألف برميل يوميا، لتعزيز البدائل التصديرية في ظل التحديات الإقليمية".