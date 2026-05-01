في الذكرى 81 للنصر على النازية...كيف تحول مسار الحرب لصالح السوفييت؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
في الذكرى 81 للنصر على النازية...كيف تحول مسار الحرب لصالح السوفييت؟
سبوتنيك عربي
خلال الحرب الوطنية العظمى واجه الاتحاد السوفياتي الغزو النازي، من خلال العديد من المعارك التي خاضها الشعب الروسي والشعوب المنضوية في الاتحاد السوفياتي ضد... 01.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
خطوط التماس
عيد النصر
العالم
جمال وكيم
في الذكرى 81 للنصر على النازية...كيف تحول مسار الحرب لصالح السوفييت؟

في الذكرى 81 للنصر على النازية...كيف تحول مسار الحرب لصالح السوفييت وهزمت قوات الغزو النازية؟
جمال وكيم
رئيس تحرير في إذاعة "سبوتنيك"في مكتب بيروت
خلال الحرب الوطنية العظمى واجه الاتحاد السوفياتي الغزو النازي، من خلال العديد من المعارك التي خاضها الشعب الروسي والشعوب المنضوية في الاتحاد السوفياتي ضد الغزاة الألمان، منها على سبيل المثال: معركة موسكو وستالينغراد وكورسك وبغراتيون وصولا إلى معركة برلين التي شهدت السحق النهائي للنازيين.
القادة العسكريون عملوا في هذه الحرب على تطوير طرق المواجهة ووضعوا الاستراتيجية السوفياتية الدفاعية لمواجهة الحرب الخاطفة الألمانية، برنامج "خطوط التماس". وفي الذكرى 81 للنصر على النازية، نستذكر أبرز محطات هذه الحرب من معارك واستراتيجيات المواجهة وتضحيات الشعوب السوفياتية وصولا إلى النصر، مع المتخصص بالتاريخ الروسي، الدكتور إسكندر كفوري.

الدول الغربية كان لها مطامع استعمارية فتوحدت على توجيه النازية الألمانية ضد روسيا

عن بداية هذه الحرب، يقول كفوري إن "الدول الغربية عملت دائما مجتمعة على محاربة الاتحاد السوفييتي أثناء الثورة، وكان لها مطامع استعمارية فتوحدت مع بعضها على توجيه النازية الألمانية باتجاه روسيا على أن تحطم الدولتان بعضهما البعض، لكن القائد ستالين حاول الوصول إلى مكان يتجنب فيه الحرب مع هذه الدول ولكن المطامع النازية كانت كبيرة باحتلال هذه الدول وصولاً إلى روسيا"، لافتًا إلى أن "الاتحاد السوفياتي كان يشهد نهضة ولكنه تعرض لضربة قوية ومحاصرة وحرب".
وأضاف أن "الاتحاد السوفيتي لم يواجه فقط ألمانيا بل كل أوروبا، والأرقام تتحدث عن نفسها، فعندما غزت القوات النازية أراضي الاتحاد السوفياتي لم يكن عديدها قليلا، فقوات "الفيرماخت" كانت حوالي 8.5 مليون جندي وضابط وهذا عدد كبير، ولكن مع التمدد والدخول الطويل أصبح الجيش الألماني يعاني من مشاكل لوجيستية بسبب طول خطوط الإمداد وكان بحاجة إلى مد جيشه أو وحداته ودباباته بالطاقة، لذلك اتجه إلى ناحية القوقاز وحاول السيطرة على منابع النفط في أذربيجان".

عبقرية المارشالات السوفيات صدت الجيش النازي وكبدوه خسائر كبيرة

كفوري كشف أن "الاتحاد السوفياتي عمل على نقل كل القدرات الصناعية والعسكرية إلى العمق، وكان هناك تهيئة جديدة للكوادر العسكرية والاستفادة من الخبرات السابقة ومن الفشل الذي حصل في بداية المعركة".

ولفت إلى أن "المارشالات من كل القوميات السوفياتية كانوا عباقرة، اكتسبوا خبرات جديدة وفرضوا نفسهم على الأرض وصدوا الألمان والجيش النازي وكبدوه خسائر كبيرة، لا سيما موسكو وبعدها في ستالينغراد وكورسك وفي أماكن أخرى متعددة، وهنا كان المنعطف الأساسي في تحويل مسار الحرب لصالح السوفيات وبداية هزيمة المشروع الألماني".

وعن العوامل التي جعلت الاتحاد السوفياتي ينتصر في معركة ستالينغراد، أكد كفوري أن "العامل الأساسي هو الروح القتالية عند المواطن السوفياتي وثقته بنفسه وبوطنه ودفاعه عن أرضه، والأهم هو عامل القوة والإرادة وثقة هذا الشعب بقيادته".
عملية "أورانوس" من أكبر المعارك كسرت ظهر الجيش النازي
وفي حديثه عن هجوم عملية "أورانوس"، أكد أن "هذه العملية من أكبر معارك الدبابات، شاركت فيها أكثر من 3000 إلى 4000 دبابة من الفريقين وهزم فيها النازيون شر هزيمة، وأهميتها أنها كسرت ظهر الجيش النازي وشكلت بداية الانحدار الألماني عن الأراضي السوفياتية".
