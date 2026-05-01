في الذكرى 81 للنصر على النازية...كيف تحول مسار الحرب لصالح السوفييت؟

خلال الحرب الوطنية العظمى واجه الاتحاد السوفياتي الغزو النازي، من خلال العديد من المعارك التي خاضها الشعب الروسي والشعوب المنضوية في الاتحاد السوفياتي ضد... 01.05.2026, سبوتنيك عربي

القادة العسكريون عملوا في هذه الحرب على تطوير طرق المواجهة ووضعوا الاستراتيجية السوفياتية الدفاعية لمواجهة الحرب الخاطفة الألمانية، برنامج "خطوط التماس". وفي الذكرى 81 للنصر على النازية، نستذكر أبرز محطات هذه الحرب من معارك واستراتيجيات المواجهة وتضحيات الشعوب السوفياتية وصولا إلى النصر، مع المتخصص بالتاريخ الروسي، الدكتور إسكندر كفوري.الدول الغربية كان لها مطامع استعمارية فتوحدت على توجيه النازية الألمانية ضد روسياعن بداية هذه الحرب، يقول كفوري إن "الدول الغربية عملت دائما مجتمعة على محاربة الاتحاد السوفييتي أثناء الثورة، وكان لها مطامع استعمارية فتوحدت مع بعضها على توجيه النازية الألمانية باتجاه روسيا على أن تحطم الدولتان بعضهما البعض، لكن القائد ستالين حاول الوصول إلى مكان يتجنب فيه الحرب مع هذه الدول ولكن المطامع النازية كانت كبيرة باحتلال هذه الدول وصولاً إلى روسيا"، لافتًا إلى أن "الاتحاد السوفياتي كان يشهد نهضة ولكنه تعرض لضربة قوية ومحاصرة وحرب".وأضاف أن "الاتحاد السوفيتي لم يواجه فقط ألمانيا بل كل أوروبا، والأرقام تتحدث عن نفسها، فعندما غزت القوات النازية أراضي الاتحاد السوفياتي لم يكن عديدها قليلا، فقوات "الفيرماخت" كانت حوالي 8.5 مليون جندي وضابط وهذا عدد كبير، ولكن مع التمدد والدخول الطويل أصبح الجيش الألماني يعاني من مشاكل لوجيستية بسبب طول خطوط الإمداد وكان بحاجة إلى مد جيشه أو وحداته ودباباته بالطاقة، لذلك اتجه إلى ناحية القوقاز وحاول السيطرة على منابع النفط في أذربيجان".عبقرية المارشالات السوفيات صدت الجيش النازي وكبدوه خسائر كبيرةكفوري كشف أن "الاتحاد السوفياتي عمل على نقل كل القدرات الصناعية والعسكرية إلى العمق، وكان هناك تهيئة جديدة للكوادر العسكرية والاستفادة من الخبرات السابقة ومن الفشل الذي حصل في بداية المعركة".وعن العوامل التي جعلت الاتحاد السوفياتي ينتصر في معركة ستالينغراد، أكد كفوري أن "العامل الأساسي هو الروح القتالية عند المواطن السوفياتي وثقته بنفسه وبوطنه ودفاعه عن أرضه، والأهم هو عامل القوة والإرادة وثقة هذا الشعب بقيادته".عملية "أورانوس" من أكبر المعارك كسرت ظهر الجيش النازيوفي حديثه عن هجوم عملية "أورانوس"، أكد أن "هذه العملية من أكبر معارك الدبابات، شاركت فيها أكثر من 3000 إلى 4000 دبابة من الفريقين وهزم فيها النازيون شر هزيمة، وأهميتها أنها كسرت ظهر الجيش النازي وشكلت بداية الانحدار الألماني عن الأراضي السوفياتية".

جمال وكيم

