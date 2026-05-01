في الذكرى 81 للنصر على النازية...كيف تحول مسار الحرب لصالح السوفييت؟
خلال الحرب الوطنية العظمى واجه الاتحاد السوفياتي الغزو النازي، من خلال العديد من المعارك التي خاضها الشعب الروسي والشعوب المنضوية في الاتحاد السوفياتي ضد...
في الذكرى 81 للنصر على النازية...كيف تحول مسار الحرب لصالح السوفييت وهزمت قوات الغزو النازية؟
جمال وكيم
رئيس تحرير في إذاعة "سبوتنيك"في مكتب بيروت
خلال الحرب الوطنية العظمى واجه الاتحاد السوفياتي الغزو النازي، من خلال العديد من المعارك التي خاضها الشعب الروسي والشعوب المنضوية في الاتحاد السوفياتي ضد الغزاة الألمان، منها على سبيل المثال: معركة موسكو وستالينغراد وكورسك وبغراتيون وصولا إلى معركة برلين التي شهدت السحق النهائي للنازيين.
القادة العسكريون عملوا في هذه الحرب على تطوير طرق المواجهة ووضعوا الاستراتيجية السوفياتية الدفاعية لمواجهة الحرب الخاطفة الألمانية، برنامج "خطوط التماس". وفي الذكرى 81 للنصر على النازية، نستذكر أبرز محطات هذه الحرب من معارك واستراتيجيات المواجهة وتضحيات الشعوب السوفياتية وصولا إلى النصر، مع المتخصص بالتاريخ الروسي، الدكتور إسكندر كفوري.
الدول الغربية كان لها مطامع استعمارية فتوحدت على توجيه النازية الألمانية ضد روسيا
عن بداية هذه الحرب، يقول كفوري إن "الدول الغربية عملت دائما مجتمعة على محاربة الاتحاد السوفييتي أثناء الثورة، وكان لها مطامع استعمارية فتوحدت مع بعضها على توجيه النازية الألمانية باتجاه روسيا على أن تحطم الدولتان بعضهما البعض، لكن القائد ستالين حاول الوصول إلى مكان يتجنب فيه الحرب مع هذه الدول ولكن المطامع النازية كانت كبيرة باحتلال هذه الدول وصولاً إلى روسيا"، لافتًا إلى أن "الاتحاد السوفياتي كان يشهد نهضة ولكنه تعرض لضربة قوية ومحاصرة وحرب".
وأضاف أن "الاتحاد السوفيتي لم يواجه فقط ألمانيا بل كل أوروبا، والأرقام تتحدث عن نفسها، فعندما غزت القوات النازية أراضي الاتحاد السوفياتي لم يكن عديدها قليلا، فقوات "الفيرماخت" كانت حوالي 8.5 مليون جندي وضابط وهذا عدد كبير، ولكن مع التمدد والدخول الطويل أصبح الجيش الألماني يعاني من مشاكل لوجيستية بسبب طول خطوط الإمداد وكان بحاجة إلى مد جيشه أو وحداته ودباباته بالطاقة، لذلك اتجه إلى ناحية القوقاز وحاول السيطرة على منابع النفط في أذربيجان".
عبقرية المارشالات السوفيات صدت الجيش النازي وكبدوه خسائر كبيرة
كفوري كشف أن "الاتحاد السوفياتي عمل على نقل كل القدرات الصناعية والعسكرية إلى العمق، وكان هناك تهيئة جديدة للكوادر العسكرية والاستفادة من الخبرات السابقة ومن الفشل الذي حصل في بداية المعركة".
ولفت إلى أن "المارشالات من كل القوميات السوفياتية كانوا عباقرة، اكتسبوا خبرات جديدة وفرضوا نفسهم على الأرض وصدوا الألمان والجيش النازي وكبدوه خسائر كبيرة، لا سيما موسكو وبعدها في ستالينغراد وكورسك وفي أماكن أخرى متعددة، وهنا كان المنعطف الأساسي في تحويل مسار الحرب لصالح السوفيات وبداية هزيمة المشروع الألماني".
وعن العوامل التي جعلت الاتحاد السوفياتي ينتصر في معركة ستالينغراد، أكد كفوري أن "العامل الأساسي هو الروح القتالية عند المواطن السوفياتي وثقته بنفسه وبوطنه ودفاعه عن أرضه، والأهم هو عامل القوة والإرادة وثقة هذا الشعب بقيادته".
عملية "أورانوس" من أكبر المعارك كسرت ظهر الجيش النازي
وفي حديثه عن هجوم عملية "أورانوس"، أكد أن "هذه العملية من أكبر معارك الدبابات، شاركت فيها أكثر من 3000 إلى 4000 دبابة من الفريقين وهزم فيها النازيون شر هزيمة، وأهميتها أنها كسرت ظهر الجيش النازي وشكلت بداية الانحدار الألماني عن الأراضي السوفياتية".