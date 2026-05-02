أمريكا توافق على صفقات تسليح لإسرائيل وقطر والكويت بمليارات الدولارات
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، موافقتها على عدد من الصفقات المحتملة لبيع أسلحة ومعدات عسكرية متطورة لكل من إسرائيل وقطر والكويت، ضمن برنامج
2026-05-02T00:16+0000
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، موافقتها على عدد من الصفقات المحتملة لبيع أسلحة ومعدات عسكرية متطورة لكل من إسرائيل وقطر والكويت، ضمن برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، وبقيمة إجمالية تُقدّر بمليارات الدولارات.
وقالت الوزارة في بيانها إنها "اتخذت قرارًا بالموافقة على بيع محتمل لحكومة إسرائيل لمنظومات الأسلحة الفتاكة المتطورة ذات الدقة العالية (APKWS) والمعدات المرتبطة بها، بقيمة تقديرية تبلغ 992.4 مليون دولار".
وأوضحت أن هذه الأطقم ستسهم في رفع قدرة إسرائيل على استهداف الأهداف بدقة عالية مع تقليل الأضرار الجانبية.
وفي صفقة ثانية، وافقت الخارجية الأمريكية على بيع محتمل لحكومة قطر يتعلق بخدمات تعبئة الذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي "باتريوت" والمعدات المرتبطة بها، بقيمة تقديرية تبلغ 4.01 مليارات دولار.
وذكرت الخارجية الأمريكية أن الدوحة طلبت شراء 200 صاروخ من طراز "باتريوت باك-2
(GEM-T)" و300 صاروخ من طراز "باتريوت باك-3 (MSE)".
كما وافقت الوزارة على بيع محتمل لحكومة الكويت لمنظومة متكاملة للإدارة القتالية ومعدات مرتبطة بها، بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار، مؤكدة أن الصفقة ستعزز القدرات الدفاعية للكويت وترفع مساهمتها في جهود الدفاع المشترك ضد التهديدات الجوية والصاروخية.
ويأتي هذا الإعلان في سياق متصل بما نقلته وسائل إعلام بريطانية عن مسؤول رسمي، بأن إيران استخدمت صواريخ متطورة قادرة على تجاوز منظومات الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" خلال هجوم انتقامي استهدف منشآت الغاز في قطر خلال مارس/آذار الماضي.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير/شباط الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، شملت العاصمة طهران، وسط تقارير عن وقوع دمار وخسائر بشرية بين المدنيين.
وفي المقابل، شنت إيران ضربات انتقامية استهدفت مواقع داخل إسرائيل، إضافة إلى منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، من بينها مواقع في قطر.