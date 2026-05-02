أمريكا توافق على صفقات تسليح لإسرائيل وقطر والكويت بمليارات الدولارات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يهاجم ميرتس بعد انتقاده لسياسة واشنطن تجاه إيران، إسبانيا تدين اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
أمريكا توافق على صفقات تسليح لإسرائيل وقطر والكويت بمليارات الدولارات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، موافقتها على عدد من الصفقات المحتملة لبيع أسلحة ومعدات عسكرية متطورة لكل من إسرائيل وقطر والكويت، ضمن برنامج...
وقالت الوزارة في بيانها إنها "اتخذت قرارًا بالموافقة على بيع محتمل لحكومة إسرائيل لمنظومات الأسلحة الفتاكة المتطورة ذات الدقة العالية (APKWS) والمعدات المرتبطة بها، بقيمة تقديرية تبلغ 992.4 مليون دولار". وأوضحت أن هذه الأطقم ستسهم في رفع قدرة إسرائيل على استهداف الأهداف بدقة عالية مع تقليل الأضرار الجانبية.وفي صفقة ثانية، وافقت الخارجية الأمريكية على بيع محتمل لحكومة قطر يتعلق بخدمات تعبئة الذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي "باتريوت" والمعدات المرتبطة بها، بقيمة تقديرية تبلغ 4.01 مليارات دولار.وذكرت الخارجية الأمريكية أن الدوحة طلبت شراء 200 صاروخ من طراز "باتريوت باك-2 (GEM-T)" و300 صاروخ من طراز "باتريوت باك-3 (MSE)".كما وافقت الوزارة على بيع محتمل لحكومة الكويت لمنظومة متكاملة للإدارة القتالية ومعدات مرتبطة بها، بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار، مؤكدة أن الصفقة ستعزز القدرات الدفاعية للكويت وترفع مساهمتها في جهود الدفاع المشترك ضد التهديدات الجوية والصاروخية.ويأتي هذا الإعلان في سياق متصل بما نقلته وسائل إعلام بريطانية عن مسؤول رسمي، بأن إيران استخدمت صواريخ متطورة قادرة على تجاوز منظومات الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" خلال هجوم انتقامي استهدف منشآت الغاز في قطر خلال مارس/آذار الماضي.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير/شباط الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، شملت العاصمة طهران، وسط تقارير عن وقوع دمار وخسائر بشرية بين المدنيين.وفي المقابل، شنت إيران ضربات انتقامية استهدفت مواقع داخل إسرائيل، إضافة إلى منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، من بينها مواقع في قطر.
00:16 GMT 02.05.2026
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، موافقتها على عدد من الصفقات المحتملة لبيع أسلحة ومعدات عسكرية متطورة لكل من إسرائيل وقطر والكويت، ضمن برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، وبقيمة إجمالية تُقدّر بمليارات الدولارات.
وقالت الوزارة في بيانها إنها "اتخذت قرارًا بالموافقة على بيع محتمل لحكومة إسرائيل لمنظومات الأسلحة الفتاكة المتطورة ذات الدقة العالية (APKWS) والمعدات المرتبطة بها، بقيمة تقديرية تبلغ 992.4 مليون دولار".
وأوضحت أن هذه الأطقم ستسهم في رفع قدرة إسرائيل على استهداف الأهداف بدقة عالية مع تقليل الأضرار الجانبية.
وفي صفقة ثانية، وافقت الخارجية الأمريكية على بيع محتمل لحكومة قطر يتعلق بخدمات تعبئة الذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي "باتريوت" والمعدات المرتبطة بها، بقيمة تقديرية تبلغ 4.01 مليارات دولار.
وذكرت الخارجية الأمريكية أن الدوحة طلبت شراء 200 صاروخ من طراز "باتريوت باك-2 (GEM-T)" و300 صاروخ من طراز "باتريوت باك-3 (MSE)".
كما وافقت الوزارة على بيع محتمل لحكومة الكويت لمنظومة متكاملة للإدارة القتالية ومعدات مرتبطة بها، بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار، مؤكدة أن الصفقة ستعزز القدرات الدفاعية للكويت وترفع مساهمتها في جهود الدفاع المشترك ضد التهديدات الجوية والصاروخية.
ويأتي هذا الإعلان في سياق متصل بما نقلته وسائل إعلام بريطانية عن مسؤول رسمي، بأن إيران استخدمت صواريخ متطورة قادرة على تجاوز منظومات الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" خلال هجوم انتقامي استهدف منشآت الغاز في قطر خلال مارس/آذار الماضي.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير/شباط الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، شملت العاصمة طهران، وسط تقارير عن وقوع دمار وخسائر بشرية بين المدنيين.
وفي المقابل، شنت إيران ضربات انتقامية استهدفت مواقع داخل إسرائيل، إضافة إلى منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، من بينها مواقع في قطر.
