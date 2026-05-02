رئيس البرلمان اللبناني: لا جدوى من مفاوضات تحت الضغط الإسرائيلي وأين وقف إطلاق النار؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يهاجم ميرتس بعد انتقاده لسياسة واشنطن تجاه إيران، إسبانيا تدين اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس البرلمان اللبناني: لا جدوى من مفاوضات تحت الضغط الإسرائيلي وأين وقف إطلاق النار؟
قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، في أول تعليق له على بيان السفارة الأمريكية في بيروت الذي دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى عقد اجتماع مباشر مع رئيس... 02.05.2026, سبوتنيك عربي
قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، في أول تعليق له على بيان السفارة الأمريكية في بيروت الذي دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى عقد اجتماع مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن البيان "يعبّر عن نفسه"، مؤكدا أنه لا يضيف عليه شيئا.
وأوضح في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، أنه أوقف تحركاته في هذا الملف، وأن رده على الرئيس اللبناني، جوزاف عون، جاء تعليقا على تصريحاته بشأن التنسيق الكامل معه حول المفاوضات، وهو ما دفعه للاعتذار عن حضور اللقاء الذي كان مقررا في القصر الجمهوري مع رئيس الحكومة اللبناني، نواف سلام.
وفي ما يتعلق بتمديد الهدنة لثلاثة أسابيع بوساطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تساءل بري عن جدواها، قائلا: "أين وقف إطلاق النار؟"، مشيرا إلى "استمرار العمليات الإسرائيلية، من تجريف بلدات وهدم منازل واستهداف مدنيين وطواقم إسعاف، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا".
واعتبر أن الهدنة المعلنة أتاحت لإسرائيل تصعيد عملياتها، منتقدا غياب الضغط الأمريكي لوقف الأعمال العدائية، وشكك في جدوى المفاوضات التي تجرى "تحت ضغط النار"، وفق تعبيره.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
الدخان يتصاعد من قرية في جنوب لبنان أثناء وجود الجيش الإسرائيلي فيها، كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود، 23 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2026
الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 9 بلدات جنوبي لبنان
05:26 GMT
وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.
نفتالي بينيت وبنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2026
بينيت محذرا: تحول الجنود الإسرائيليين في لبنان من "صيادين" إلى "فرائس" بسبب قيادة نتنياهو
أمس, 14:34 GMT
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
