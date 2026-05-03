أبكى ملايين العشاق... الموت يغيب هاني شاكر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أبكى ملايين العشاق... الموت يغيب هاني شاكر
تُوفي الفنان المصري الشهير هاني شاكر، اليوم الأحد، بعد تدهور حالته الصحية خلال رحلة علاجية في فرنسا، إثر مضاعفات معقدة بدأت بأزمة في جهازه الهضمي انتهت بفشل... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
وبحسب المعلومات المتداولة، كان شاكر نُقل إلى إحدى المستشفيات الفرنسية لمتابعة حالته بعد إصابته بنزيف حاد في القولون، استدعى تدخلات طبية دقيقة شملت نقل دم وإجراءات بالأشعة التداخلية للسيطرة على النزيف.ورغم تسجيل تحسن نسبي في بداية العلاج، تعرض لاحقًا لانتكاسة مفاجئة أدت إلى تدهور وظائف الجهاز التنفسي، ما استدعى وضعه تحت المراقبة المكثّفة في العناية المركزة، قبل إعلان وفاته.وفي وقت سابق، أوضحت الفنانة المصرية نادية مصطفى، أن الأزمة الصحية لشاكر، بدأت بمشكلة مزمنة في القولون تسببت بنزيف، نافية بعض الأنباء غير الدقيقة التي تم تداولها حول حالته.وخلال الأسابيع الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلًا واسعًا من جمهور الفنان المصري الشهير وزملائه، الذين تابعوا تطورات وضعه الصحي عن كثب، قبل أن يُعلن خبر وفاته رسميًا اليوم.وخلال مسيرته، قدّم مئات الأغاني والألبومات، التي تنوّعت بين الرومانسية والوطنية، وارتبط اسمه بلقب "أمير الغناء العربي"، إلى جانب حضوره في السينما والمسرح والتلفزيون.كما شغل منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر لولايتين، جامعًا بين نشاطه الفني ودوره النقابي داخل الوسط الموسيقي.
تُوفي الفنان المصري الشهير هاني شاكر، اليوم الأحد، بعد تدهور حالته الصحية خلال رحلة علاجية في فرنسا، إثر مضاعفات معقدة بدأت بأزمة في جهازه الهضمي انتهت بفشل تنفسي داخل العناية المركّزة.
وبحسب المعلومات المتداولة، كان شاكر نُقل إلى إحدى المستشفيات الفرنسية لمتابعة حالته بعد إصابته بنزيف حاد في القولون، استدعى تدخلات طبية دقيقة شملت نقل دم وإجراءات بالأشعة التداخلية للسيطرة على النزيف.
ورغم تسجيل تحسن نسبي في بداية العلاج، تعرض لاحقًا لانتكاسة مفاجئة أدت إلى تدهور وظائف الجهاز التنفسي، ما استدعى وضعه تحت المراقبة المكثّفة في العناية المركزة، قبل إعلان وفاته.
وفي وقت سابق، أوضحت الفنانة المصرية نادية مصطفى، أن الأزمة الصحية لشاكر، بدأت بمشكلة مزمنة في القولون تسببت بنزيف، نافية بعض الأنباء غير الدقيقة التي تم تداولها حول حالته.

كما كشف الفنان المصري مصطفى كامل، أن شاكر خضع لعملية جراحية دقيقة لاستئصال القولون، ومرّ بمرحلة حرجة تضمنت توقفًا مؤقتًا في عضلة القلب، قبل أن تتحسن حالته لفترة قصيرة ثم تتراجع مجددًا خلال مرحلة التأهيل خارج مصر.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلًا واسعًا من جمهور الفنان المصري الشهير وزملائه، الذين تابعوا تطورات وضعه الصحي عن كثب، قبل أن يُعلن خبر وفاته رسميًا اليوم.

ويُعد هاني شاكر، المولود في القاهرة عام 1952، أحد أبرز رموز الغناء العربي، إذ بدأ مسيرته مبكرًا قبل أن ينطلق بقوة في سبعينيات القرن الماضي، بعد اكتشافه على يد الموسيقار محمد الموجي.

وخلال مسيرته، قدّم مئات الأغاني والألبومات، التي تنوّعت بين الرومانسية والوطنية، وارتبط اسمه بلقب "أمير الغناء العربي"، إلى جانب حضوره في السينما والمسرح والتلفزيون.
كما شغل منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر لولايتين، جامعًا بين نشاطه الفني ودوره النقابي داخل الوسط الموسيقي.
