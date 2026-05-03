الأردن يعلن توقيف مشاركين باجتماع لـ"جماعة الإخوان" المحظورة في العقبة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
الأردن يعلن توقيف مشاركين باجتماع لـ"جماعة الإخوان" المحظورة في العقبة
الأردن يعلن توقيف مشاركين باجتماع لـ"جماعة الإخوان" المحظورة في العقبة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأحد، أن "نشاطًا تنظيميًا غير قانوني أُقيم في مدينة العقبة، من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ما أدى إلى توقيف عدد... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
أخبار الأردن
أحداث الأردن
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "النشاط تمثل في عقد اجتماع بتكليف من أشخاص كانوا يشغلون مواقع متقدمة داخل الجماعة المحظورة"، مشيرة إلى أن "الأجهزة المختصة باشرت إجراءات تعقّب هؤلاء الأشخاص تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".وأكدت أن "الجماعة المذكورة محظورة، ولا يسمح تحت أي ظرف بتنظيم أي نشاط أو فعالية تحت إطارها"، مشددة على أن "كل من يثبت تورطه في مخالفة القانون سيُحال إلى المساءلة القانونية"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".
الأردن يعلن توقيف مشاركين باجتماع لـ"جماعة الإخوان" المحظورة في العقبة

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأحد، أن "نشاطًا تنظيميًا غير قانوني أُقيم في مدينة العقبة، من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ما أدى إلى توقيف عدد من المشاركين في الفعالية".
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "النشاط تمثل في عقد اجتماع بتكليف من أشخاص كانوا يشغلون مواقع متقدمة داخل الجماعة المحظورة"، مشيرة إلى أن "الأجهزة المختصة باشرت إجراءات تعقّب هؤلاء الأشخاص تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وأكدت أن "الجماعة المذكورة محظورة، ولا يسمح تحت أي ظرف بتنظيم أي نشاط أو فعالية تحت إطارها"، مشددة على أن "كل من يثبت تورطه في مخالفة القانون سيُحال إلى المساءلة القانونية"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".
وأضافت الداخلية الأردنية أن "العمل السياسي في البلاد متاح ضمن الأطر القانونية من خلال الأحزاب المرخصة فقط"، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تحركات من شأنها خرق القانون أو تجاوز الأنظمة المعمول بها.
وكانت وزارة الداخلية الأردنية، أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي، "حل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها".

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه "ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكمًا، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية".

وأكد الفراية "مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المنحلة، المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق مكاتب ومقار الجماعة"، مشيرًا إلى أنه "سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يثبت تعامله مع جماعة الإخوان المنحلة".
وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".

وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروعًا لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
