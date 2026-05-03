ماكرون يطالب الزيدي باستكمال التحقيق في هجوم أودى بحياة جندي فرنسي بالعراق

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
ماكرون يطالب الزيدي باستكمال التحقيق في هجوم أودى بحياة جندي فرنسي بالعراق
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي، أكد خلاله أن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، "تمثّل محطة حاسمة... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح ماكرون، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، أن "استقرار العراق وسيادته، وقدرته الكاملة على تقرير مصيره، تمثّل عناصر أساسية لأمن الشرق الأوسط وأوروبا على حد سواء". كما تطرق الرئيس الفرنسي، خلال الاتصال، إلى الهجوم وقع في إقليم كردستان العراق عبر طائرة مسيرة، في 12 مارس/ آذار الماضي، أسفر عن مقتل جندي فرنسي وإصابة عدد من رفاقه. وكلّف الرئيس العراقي نزار آميدي، الاثنين الماضي، مرشح "الإطار التنسيقي" علي الزيدي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وبعد تكليف الزيدي، بتشكيل الحكومة الجديدة، قال آميدي، في تصريحات له، إن "العراق أنجز المرحلة الثالثة من الاستحقاق الدستوري"، متمنيًا للزيدي التوفيق في تشكيل "حكومة وطنية قوية تمثّل جميع العراقيين وتلبّي تطلعاتهم"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وبحسب الدستور العراقي، فإن المادة 54 تلزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، على أن تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، مع التأكيد على عدم إمكانية تمديد هذه المدة.كما تنصّ المادة 55 على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة عبر الاقتراع السري المباشر.أما المادة 76، فقد حددت آلية تكليف رئيس الوزراء، حيث يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا، خلال 15 يومًا من انتخابه، على أن يُمنح المكلف مدة أقصاها 30 يومًا لتشكيل حكومته وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.
ماكرون يطالب الزيدي باستكمال التحقيق في هجوم أودى بحياة جندي فرنسي بالعراق

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي، أكد خلاله أن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، "تمثّل محطة حاسمة لمستقبل العراق، في ظل ظروف إقليمية معقّدة"، وفق تعبيره.
وأوضح ماكرون، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، أن "استقرار العراق وسيادته، وقدرته الكاملة على تقرير مصيره، تمثّل عناصر أساسية لأمن الشرق الأوسط وأوروبا على حد سواء".
كما تطرق الرئيس الفرنسي، خلال الاتصال، إلى الهجوم وقع في إقليم كردستان العراق عبر طائرة مسيرة، في 12 مارس/ آذار الماضي، أسفر عن مقتل جندي فرنسي وإصابة عدد من رفاقه.

ودعا ماكرون إلى الإسراع في استكمال التحقيقات بشأن الهجوم، معربًا عن تطلعه للوصول إلى "نتائج واضحة حول ملابسات الواقعة التي أودت بحياة الجندي أرنو فريون".

وكلّف الرئيس العراقي نزار آميدي، الاثنين الماضي، مرشح "الإطار التنسيقي" علي الزيدي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وبعد تكليف الزيدي، بتشكيل الحكومة الجديدة، قال آميدي، في تصريحات له، إن "العراق أنجز المرحلة الثالثة من الاستحقاق الدستوري"، متمنيًا للزيدي التوفيق في تشكيل "حكومة وطنية قوية تمثّل جميع العراقيين وتلبّي تطلعاتهم"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

ودعا آميدي، جميع القوى السياسية إلى "دعم المكلف علي الزيدي، والتعاون معه للإسراع في إنجاز الاستحقاق الدستوري والوطني بما يصبّ في مصلحة العراق وشعبه".

وبحسب الدستور العراقي، فإن المادة 54 تلزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، على أن تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، مع التأكيد على عدم إمكانية تمديد هذه المدة.
كما تنصّ المادة 55 على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة عبر الاقتراع السري المباشر.
وفيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، تؤكد المادة 72/ ثانيًا/ ب، استمرار الرئيس في أداء مهامه إلى حين انتخاب خلفه، على أن يتم ذلك خلال 30 يومًا من أول جلسة للبرلمان.
أما المادة 76، فقد حددت آلية تكليف رئيس الوزراء، حيث يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا، خلال 15 يومًا من انتخابه، على أن يُمنح المكلف مدة أقصاها 30 يومًا لتشكيل حكومته وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.
