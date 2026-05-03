ماكرون يطالب الزيدي باستكمال التحقيق في هجوم أودى بحياة جندي فرنسي بالعراق

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي، أكد خلاله أن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، "تمثّل محطة حاسمة... 03.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-03T19:01+0000

وأوضح ماكرون، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، أن "استقرار العراق وسيادته، وقدرته الكاملة على تقرير مصيره، تمثّل عناصر أساسية لأمن الشرق الأوسط وأوروبا على حد سواء". كما تطرق الرئيس الفرنسي، خلال الاتصال، إلى الهجوم وقع في إقليم كردستان العراق عبر طائرة مسيرة، في 12 مارس/ آذار الماضي، أسفر عن مقتل جندي فرنسي وإصابة عدد من رفاقه. وكلّف الرئيس العراقي نزار آميدي، الاثنين الماضي، مرشح "الإطار التنسيقي" علي الزيدي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وبعد تكليف الزيدي، بتشكيل الحكومة الجديدة، قال آميدي، في تصريحات له، إن "العراق أنجز المرحلة الثالثة من الاستحقاق الدستوري"، متمنيًا للزيدي التوفيق في تشكيل "حكومة وطنية قوية تمثّل جميع العراقيين وتلبّي تطلعاتهم"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وبحسب الدستور العراقي، فإن المادة 54 تلزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، على أن تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، مع التأكيد على عدم إمكانية تمديد هذه المدة.كما تنصّ المادة 55 على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة عبر الاقتراع السري المباشر.أما المادة 76، فقد حددت آلية تكليف رئيس الوزراء، حيث يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا، خلال 15 يومًا من انتخابه، على أن يُمنح المكلف مدة أقصاها 30 يومًا لتشكيل حكومته وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.

