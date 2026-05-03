نتنياهو يعلن بدء تنفيذ مشروع لمواجهة الطائرات المسيرة

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه بدأ مشروعا لمكافحة الطائرات دون طيار، وذلك وسط تصاعد في غارات "حزب الله" اللبناني بطائرات مسيرة... 03.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-03T11:42+0000

وقال في كلمة مصورة له: "قبل أسابيع قليلة، أمرت بإنشاء مشروع خاص لمواجهة خطر الطائرات المسيّرة، وسأقدم اليوم تقريرا مرحليا عن هذا الموضوع".وتابع: "سيستغرق الأمر وقتا، لكننا نعمل عليه".وفي سياق متصل، أشار إلى توجيهاته بالاستثمار في التصنيع العسكري المحلي، مع خطة لإضافة نحو 350 مليار شيكل إلى ميزانية الدفاع خلال العقد المقبل، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتطوير أنظمة قتالية متقدمة محليا، بما في ذلك طائرات تحمل الهوية الإسرائيلية.يأتي بيان نتنياهو بعدما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن قيامها بشراء سربين إضافيين من المقاتلات "إف-35 آي أدير" و"إف-15 آي راعام"، في إطار خطة لتعزيز قدرات سلاح الجو، مستفيدة من الدروس المستخلصة من الحرب الأخيرة مع إيران.ووافقت اللجنة الوزارية للمشتريات في إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع على خطة تشمل شراء سرب رابع من طائرات "F-35I" من شركة "لوكهيد مارتن"، وسرب ثان من طائرات "F-15IA" من شركة "بوينغ"، في صفقات تُقدّر قيمتها بعشرات مليارات الشواكل.وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هذه المقاتلات ستشكّل ركيزة أساسية في تطوير الجيش الإسرائيلي على المدى الطويل، بما يضمن مواجهة التهديدات الإقليمية والحفاظ على التفوق الجوي.وأفادت تقارير إسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أصدر توجيهات جديدة للقيادة الشمالية وسلاح الجو، بـ"تكثيف استهداف مواقع إنتاج وتوريد الطائرات المسيّرة لـ"حزب الله"، بما يشمل مناطق داخلية في لبنان"، في تحوّل ملحوظ في نمط العمليات العسكرية خلال الفترة الأخيرة.

