رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر بضرب مسيرات "حزب الله" في العمق اللبناني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يهاجم ميرتس بعد انتقاده لسياسة واشنطن تجاه إيران، إسبانيا تدين اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر بضرب مسيرات "حزب الله" في العمق اللبناني
https://sarabic.ae/20260501/بينيت-محذرا-تحول-الجنود-الإسرائيليين-في-لبنان-من-صيادين-إلى-فرائس-بسبب-قيادة-نتنياهو-1113040012.html
https://sarabic.ae/20260430/مسؤول-رفيع-في-حزب-الله-لـسبوتنيك-التفاوض-المباشر-يقود-إلى-الاستسلام-ويعد-انقلابا-على-اتفاق-الطائف-1113017954.html
رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2026
أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أصدر توجيهات جديدة للقيادة الشمالية وسلاح الجو، بـ"تكثيف استهداف مواقع إنتاج وتوريد الطائرات المسيّرة لـ"حزب الله"، بما يشمل مناطق داخلية في لبنان"، في تحوّل ملحوظ في نمط العمليات العسكرية خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه التوجيهات، بعد فترة من التركيز على الضربات في جنوب لبنان، منذ إعلان وقف إطلاق النار، الذي شهد خروقات متكررة، إذ يُتوقع أن تمتد العمليات الجوية إلى مناطق أبعد شمالًا، بهدف تقويض ما تصفه إسرائيل بـ"التهديد المتزايد للطائرات المسيّرة".
وفي هذا السياق، أقرّ مسؤول عسكري إسرائيلي بأن مواجهة هذا النوع من الطائرات "تمثّل تحديًا معقدًا"، مؤكدًا "عدم وجود حل حاسم حتى الآن، مع استمرار البحث عن وسائل للحد من تأثيرها، بما في ذلك إجراءات ميدانية مؤقتة لحماية القوات"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد هجمات الطائرات المسيّرة، خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، إلى جانب استمرار إطلاق مسيّرات باتجاه مواقع عسكرية قرب الحدود الشمالية، إذ تم اعتراض بعضها، فيما أصيب عدد من الجنود بجروح طفيفة في حوادث متفرقة.
نفتالي بينيت وبنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2026
بينيت محذرا: تحول الجنود الإسرائيليين في لبنان من "صيادين" إلى "فرائس" بسبب قيادة نتنياهو
14:34 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه دمّر خلال الساعات الـ24 الماضية، أكثر من 40 هدفا وبنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من جنوبي لبنان، وفق تعبيره.
ونشر الجيش، بيانا له، أوضح من خلاله أن تلك الأهداف بما في ذلك مقرات "يزعم أن عناصر من الحزب كانوا ينشطون فيها، إلى جانب مبان عسكرية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
الآلاف من مناصري حزب الله يضيئون صخرة الروشة في بيروت بصور نصر الله وصفي الدين، 25 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
مسؤول رفيع في حزب الله لـ"سبوتنيك": التفاوض المباشر يقود إلى الاستسلام ويعد انقلابا على اتفاق الطائف
أمس, 18:59 GMT
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.
وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس الماضي.
