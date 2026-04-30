مسؤول رفيع في حزب الله لـ"سبوتنيك": التفاوض المباشر يقود إلى الاستسلام ويعد انقلابا على اتفاق الطائف

تحدث مسؤول ملف الموارد والحدود في حزب الله اللبناني، النائب السابق نواف الموسوي، عن ملف التفاوض بين لبنان وإسرائيل وموقف الحزب منه، مشددا على "أن موقف حزب الله... 30.04.2026

الموسوي، وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار إلى أن "دخول السلطة اللبنانية نفق المفاوضات المباشرة، كان أول ثماره البيان الصادر عن الخارجية الأميركية، الذي شكل فضيحة للمفاوض اللبناني وللسلطة اللبنانية، إذ أظهر ضعف الجانب اللبناني، ولم يتضمن الحقوق اللبنانية التي أعلن المفاوض الرسمي أنه يحملها إلى واشنطن، بل ركّز على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ومنحها حرية التحرك ضد أي هجوم محتمل، من دون أي إجراءات تحمي اللبنانيين.وتساءل: "كيف تذهب السلطة اللبنانية إلى مفاوضات من دون تحقيق وقف إطلاق النار، هو الشرط الأول والضروري الذي أكد عليه رئيس الجمهورية لبدء التفاوض؟".وأضاف الموسوي: أن "تكرار المبادئ التي أجمع عليها اللبنانيون، من انسحاب القوات الإسرائيلية إلى عودة النازحين وإعادة الإعمار، في وسائل الإعلام اللبنانية، لا يكفي، وكان من الأجدى أن تنعكس في بيان الخارجية الأميركية الذي تبناه رئيس الجمهورية، والذي اعتبر أن لبنان وإسرائيل ليسا في حالة حرب". وقال إن "المفاوض اللبناني أخطأ بشكل كبير عندما غسل الأيدي الإسرائيلية من جرائمها، ومنح العمليات العسكرية الإسرائيلية طابعا دفاعيا، ما يُعد تبرئة لها من قتل اللبنانيين، وهو أمر يخالف القانون الدولي.وتساءل عن الموقف السعودي من الانقلاب على اتفاق الطائف وقد كانت السعودية من رعاته وتعلن الحرص عليه.وأضاف: "سنعمل نحن والشرفاء في لبنان على إسقاط أي اتفاق ينتج عن إملاءات سياسية أميركية وعسكرية إسرائيلية، وفق ما تقتضيه طبيعة الوضع الداخلي في لبنان". ولفت إلى أن "الجيش ليس أداة بيد السلطة ولا يمكن استخدامه ضدّ اللبنانيين." وأكد أن "العلاقة بين حزب الله وحركة أمل أكبر من تحالف استراتيجي، وهي مستمرة وقائمة مع مختلف القوى الوطنية الرافضة للتفاوض المباشر".وإذ أكد أن التفاوض المباشر يلقى رفضا من أكثرية اللبنانيين، دعا المشككين في ذلك إلى إجراء استفتاء عام حوله. وفي ما يتعلق بالحكومة، رأى الموسوي أنها "فقدت شرعيتها الشعبية والدستورية، نتيجة اتخاذها قرارات تتعارض مع العيش المشترك"، وأن "إسقاطها يتم وفق الأطر الدستورية، إما باستقالة رئيسها أو ثلثي أعضائها، واليوم لا ثلث ضامن لدى الثنائي الشيعي"، وختم بالتأكيد على أن "الأولوية حاليا لمواجهة إسرائيل، على أن يتم التعامل لاحقا مع التطورات السياسية، ونحن حريصون على السلم الأهلي، فيما لا تبدو السلطة كذلك."واستهجن "عدم صدور أي موقف رسمي لبناني يرد على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ادّعى وجود توافق بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية بشأن الضربات الإسرائيلية في لبنان، وما صدر في المقابل عن رئيس الجمهورية جوزاف عون من تأكيد تبني بيان الخارجية الأميركية"، وقال: "لم نشهد سلطة في العالم يصل بها الأمر إلى تبرير إجرام عدوها بحق شعبها".نتطلع إلى أفضل العلاقات مع الحكم الجديد في سورياوفي ما يتعلق بالعلاقة مع سوريا، أكد الموسوي أن "موقف حزب الله من الحكم السوري الجديد، يقوم على طي صفحة الماضي والانفتاح على إقامة أفضل العلاقات بين الشعبين الشقيقين".وأشار إلى أن "تركيا لعبت دورا كبيرا في تأسيس الحكم الجديد في سوريا وتوجيه سياساته"، وأن "الحزب تبلغ من الجانب التركي أن الحكم في سوريا ليس في وارد الانخراط في المشروع الأميركي-الإسرائيلي ضد المقاومة في لبنان".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل/ نيسان (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/ نيسان بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.

https://sarabic.ae/20260430/صرخة-من-قلب-الركام-بلديات-جنوب-لبنان-تستنكر-التدمير-الممنهج-وصمت-الحكومة-صور-وفيديو-1113013854.html

https://sarabic.ae/20260430/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-وإصابة-آخر-في-هجوم-بجنوب-لبنان-1113014622.html

https://sarabic.ae/20260430/الصحة-اللبنانية-مقتل-9-أشخاص-وإصابة-23-في-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-1113003818.html

https://sarabic.ae/20260430/بري-يدعو-جميع-السلطات-في-لبنان-والمجتمع-الدولي-للتحرك-لإلزام-إسرائيل-بوقف-عدوانها-فورا-1112994757.html

https://sarabic.ae/20260429/ترامب-يدعو-نتنياهو-إلى-الاقتصار-على-ضربات-محددة-في-لبنان-1112983896.html

