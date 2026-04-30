مسؤول رفيع في حزب الله لـ"سبوتنيك": التفاوض المباشر يقود إلى الاستسلام ويعد انقلابا على اتفاق الطائف

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مسؤول رفيع في حزب الله لـ"سبوتنيك": التفاوض المباشر يقود إلى الاستسلام ويعد انقلابا على اتفاق الطائف
تحدث مسؤول ملف الموارد والحدود في حزب الله اللبناني، النائب السابق نواف الموسوي، عن ملف التفاوض بين لبنان وإسرائيل وموقف الحزب منه، مشددا على "أن موقف حزب الله... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
الموسوي، وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار إلى أن "دخول السلطة اللبنانية نفق المفاوضات المباشرة، كان أول ثماره البيان الصادر عن الخارجية الأميركية، الذي شكل فضيحة للمفاوض اللبناني وللسلطة اللبنانية، إذ أظهر ضعف الجانب اللبناني، ولم يتضمن الحقوق اللبنانية التي أعلن المفاوض الرسمي أنه يحملها إلى واشنطن، بل ركّز على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ومنحها حرية التحرك ضد أي هجوم محتمل، من دون أي إجراءات تحمي اللبنانيين.وتساءل: "كيف تذهب السلطة اللبنانية إلى مفاوضات من دون تحقيق وقف إطلاق النار، هو الشرط الأول والضروري الذي أكد عليه رئيس الجمهورية لبدء التفاوض؟".وأضاف الموسوي: أن "تكرار المبادئ التي أجمع عليها اللبنانيون، من انسحاب القوات الإسرائيلية إلى عودة النازحين وإعادة الإعمار، في وسائل الإعلام اللبنانية، لا يكفي، وكان من الأجدى أن تنعكس في بيان الخارجية الأميركية الذي تبناه رئيس الجمهورية، والذي اعتبر أن لبنان وإسرائيل ليسا في حالة حرب". وقال إن "المفاوض اللبناني أخطأ بشكل كبير عندما غسل الأيدي الإسرائيلية من جرائمها، ومنح العمليات العسكرية الإسرائيلية طابعا دفاعيا، ما يُعد تبرئة لها من قتل اللبنانيين، وهو أمر يخالف القانون الدولي.وتساءل عن الموقف السعودي من الانقلاب على اتفاق الطائف وقد كانت السعودية من رعاته وتعلن الحرص عليه.وأضاف: "سنعمل نحن والشرفاء في لبنان على إسقاط أي اتفاق ينتج عن إملاءات سياسية أميركية وعسكرية إسرائيلية، وفق ما تقتضيه طبيعة الوضع الداخلي في لبنان". ولفت إلى أن "الجيش ليس أداة بيد السلطة ولا يمكن استخدامه ضدّ اللبنانيين." وأكد أن "العلاقة بين حزب الله وحركة أمل أكبر من تحالف استراتيجي، وهي مستمرة وقائمة مع مختلف القوى الوطنية الرافضة للتفاوض المباشر".وإذ أكد أن التفاوض المباشر يلقى رفضا من أكثرية اللبنانيين، دعا المشككين في ذلك إلى إجراء استفتاء عام حوله. وفي ما يتعلق بالحكومة، رأى الموسوي أنها "فقدت شرعيتها الشعبية والدستورية، نتيجة اتخاذها قرارات تتعارض مع العيش المشترك"، وأن "إسقاطها يتم وفق الأطر الدستورية، إما باستقالة رئيسها أو ثلثي أعضائها، واليوم لا ثلث ضامن لدى الثنائي الشيعي"، وختم بالتأكيد على أن "الأولوية حاليا لمواجهة إسرائيل، على أن يتم التعامل لاحقا مع التطورات السياسية، ونحن حريصون على السلم الأهلي، فيما لا تبدو السلطة كذلك."واستهجن "عدم صدور أي موقف رسمي لبناني يرد على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ادّعى وجود توافق بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية بشأن الضربات الإسرائيلية في لبنان، وما صدر في المقابل عن رئيس الجمهورية جوزاف عون من تأكيد تبني بيان الخارجية الأميركية"، وقال: "لم نشهد سلطة في العالم يصل بها الأمر إلى تبرير إجرام عدوها بحق شعبها".نتطلع إلى أفضل العلاقات مع الحكم الجديد في سورياوفي ما يتعلق بالعلاقة مع سوريا، أكد الموسوي أن "موقف حزب الله من الحكم السوري الجديد، يقوم على طي صفحة الماضي والانفتاح على إقامة أفضل العلاقات بين الشعبين الشقيقين".وأشار إلى أن "تركيا لعبت دورا كبيرا في تأسيس الحكم الجديد في سوريا وتوجيه سياساته"، وأن "الحزب تبلغ من الجانب التركي أن الحكم في سوريا ليس في وارد الانخراط في المشروع الأميركي-الإسرائيلي ضد المقاومة في لبنان".
تحدث مسؤول ملف الموارد والحدود في حزب الله اللبناني، النائب السابق نواف الموسوي، عن ملف التفاوض بين لبنان وإسرائيل وموقف الحزب منه، مشددا على "أن موقف حزب الله ثابت في ما يتعلق برفض التفاوض المباشر مع إسرائيل، وأن هذه المفاوضات ستقود إلى الاستسلام والذل.
الموسوي، وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار إلى أن "دخول السلطة اللبنانية نفق المفاوضات المباشرة، كان أول ثماره البيان الصادر عن الخارجية الأميركية، الذي شكل فضيحة للمفاوض اللبناني وللسلطة اللبنانية، إذ أظهر ضعف الجانب اللبناني، ولم يتضمن الحقوق اللبنانية التي أعلن المفاوض الرسمي أنه يحملها إلى واشنطن، بل ركّز على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ومنحها حرية التحرك ضد أي هجوم محتمل، من دون أي إجراءات تحمي اللبنانيين.
وتساءل: "كيف تذهب السلطة اللبنانية إلى مفاوضات من دون تحقيق وقف إطلاق النار، هو الشرط الأول والضروري الذي أكد عليه رئيس الجمهورية لبدء التفاوض؟".
وأردف قائلا: سنعمل نحن والشرفاء في لبنان على إسقاط أي اتفاق يُفرض على لبنان.
وأضاف الموسوي: أن "تكرار المبادئ التي أجمع عليها اللبنانيون، من انسحاب القوات الإسرائيلية إلى عودة النازحين وإعادة الإعمار، في وسائل الإعلام اللبنانية، لا يكفي، وكان من الأجدى أن تنعكس في بيان الخارجية الأميركية الذي تبناه رئيس الجمهورية، والذي اعتبر أن لبنان وإسرائيل ليسا في حالة حرب".
وقال إن "المفاوض اللبناني أخطأ بشكل كبير عندما غسل الأيدي الإسرائيلية من جرائمها، ومنح العمليات العسكرية الإسرائيلية طابعا دفاعيا، ما يُعد تبرئة لها من قتل اللبنانيين، وهو أمر يخالف القانون الدولي.
"وأشار إلى أن "تصريحات السفير الأميركي تضمنت تهديدا واضحا لرئيس مجلس النواب نبيه بري، من خلال مطالبته بحسم موقفه من حزب الله، وهو دليل على وقوع لبنان تحت الاحتلال السياسي الأميركي، وأن "مسار السلطة اللبنانية قد يقود إلى ما هو أسوأ من اتفاق 17 أيار، ويهدد الميثاق الوطني ويشكل انقلابا على اتفاق الطائف".
وتساءل عن الموقف السعودي من الانقلاب على اتفاق الطائف وقد كانت السعودية من رعاته وتعلن الحرص عليه.
وأضاف: "سنعمل نحن والشرفاء في لبنان على إسقاط أي اتفاق ينتج عن إملاءات سياسية أميركية وعسكرية إسرائيلية، وفق ما تقتضيه طبيعة الوضع الداخلي في لبنان".
ولفت إلى أن "الجيش ليس أداة بيد السلطة ولا يمكن استخدامه ضدّ اللبنانيين."
وأكد أن "العلاقة بين حزب الله وحركة أمل أكبر من تحالف استراتيجي، وهي مستمرة وقائمة مع مختلف القوى الوطنية الرافضة للتفاوض المباشر".
وإذ أكد أن التفاوض المباشر يلقى رفضا من أكثرية اللبنانيين، دعا المشككين في ذلك إلى إجراء استفتاء عام حوله.
وأشار إلى أن هذه الحرب كشفت مواقف اللبنانيين الحقيقية والفعلية، والمقاومة تحظى بمحبة اللبنانيين ودعمهم، ولا يوجد انقسام عامودي حول نهجها، مضيفا "لم نشهد سلطة في العالم يصل بها الأمر إلى تبرير إجرام عدوها بحق شعبها".
وفي ما يتعلق بالحكومة، رأى الموسوي أنها "فقدت شرعيتها الشعبية والدستورية، نتيجة اتخاذها قرارات تتعارض مع العيش المشترك"، وأن "إسقاطها يتم وفق الأطر الدستورية، إما باستقالة رئيسها أو ثلثي أعضائها، واليوم لا ثلث ضامن لدى الثنائي الشيعي"، وختم بالتأكيد على أن "الأولوية حاليا لمواجهة إسرائيل، على أن يتم التعامل لاحقا مع التطورات السياسية، ونحن حريصون على السلم الأهلي، فيما لا تبدو السلطة كذلك.
"واستهجن "عدم صدور أي موقف رسمي لبناني يرد على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ادّعى وجود توافق بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية بشأن الضربات الإسرائيلية في لبنان، وما صدر في المقابل عن رئيس الجمهورية جوزاف عون من تأكيد تبني بيان الخارجية الأميركية"، وقال: "لم نشهد سلطة في العالم يصل بها الأمر إلى تبرير إجرام عدوها بحق شعبها".
نتطلع إلى أفضل العلاقات مع الحكم الجديد في سوريا
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع سوريا، أكد الموسوي أن "موقف حزب الله من الحكم السوري الجديد، يقوم على طي صفحة الماضي والانفتاح على إقامة أفضل العلاقات بين الشعبين الشقيقين".
وأشار إلى أن "تركيا لعبت دورا كبيرا في تأسيس الحكم الجديد في سوريا وتوجيه سياساته"، وأن "الحزب تبلغ من الجانب التركي أن الحكم في سوريا ليس في وارد الانخراط في المشروع الأميركي-الإسرائيلي ضد المقاومة في لبنان".
وأضاف: "ننظر بإيجابية إلى جهود الزعيم وليد جنبلاط، ونثمن مواقفه تجاه النازحين والتفاوض غير المباشر، ورفضه العودة إلى اتفاق 17 أيار."
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل/ نيسان (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/ نيسان بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
