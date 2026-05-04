https://sarabic.ae/20260504/باحث-سبب-إغلاق-مضيق-هرمز-هو-العدوان-الأمريكي-وتبعات-مشروع-الحرية-تتحملها-واشنطن-1113107750.html

باحث: سبب إغلاق مضيق هرمز هو العدوان الأمريكي وتبعات "مشروع الحرية" تتحملها واشنطن

باحث: سبب إغلاق مضيق هرمز هو العدوان الأمريكي وتبعات "مشروع الحرية" تتحملها واشنطن

سبوتنيك عربي

تحدث الكاتب والباحث والمحلل السياسي، فراس ياغي، من فلسطين، عن "مشروع الحرية" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هرمز، لتحرير للسفن الموجودة في الخليج... 04.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-04T14:07+0000

2026-05-04T14:07+0000

2026-05-04T14:07+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f70c4ddfb1c0eaafeefc0ebdcd3d7eb.jpg

وأوضح ياغي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن ذلك "يستدعي وجود سردية إيرانية أقوى من الحالية، مع المبادرة واتخاذ القرارات"، واعتبر أن "مسألة تحرير السفن، وإخراجها عبر مسارات في المياه الإقليمية العُمانية تمثل إشكالية، كون إيران تشرف على المضيق سواء في مياهه الإقليمية الإيرانية أو العُمانية، وهي من تحدد حركة الدخول والخروج منه". وأضاف: أن "بعض الأطراف تعتبر هذه الخطوة تمهيدا للاشتباك مع إيران عبر الادعاء بأنها دفاعية، متجاهلة أن سبب إغلاق المضيق هو العدوان الأمريكي على إيران"، واعتبر أنها "خطوة تصعيدية تهدف إلى فرض أمر واقع في مضيق هرمز، وأن إيران قد تعتبرها خرقا لوقف إطلاق النار، وعملا عسكريا يهدف إلى فتح المضيق بالقوة، ما قد يؤدي إلى اشتباك بين الطرفين".وأكد أن واشنطن غير قادرة على تفكيك النظام في إيران، وأنه لا توجّه إيراني نحو مفاوضات نووية قبل عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل العدوان، مع ضمان عدم العودة إلى الحرب مجددا." ورأى أن "على إيران تحمل الألم والصمود لتحقيق أهدافها "، وأن لديها حلول ولو كانت جزئية، بعد أن اعتادت على الحصار منذ 47 عاما، وأن "سردية امتلاء الخزانات الإيرانية بالنفط غير دقيقة، مع خروج شحنات من إيران، والحديث عن فتح خط بري بين الصين وباكستان." وأضاف أن "الضغوط على الولايات المتحدة وحلفائها في دول الخليج أكبر من الضغوط على إيران."وختم بأن "المعركة كبرى وستنتج عنها حلول كبرى"، لأن "إيران تمثل نقطة ارتكاز جيوسياسة استراتيجية لروسيا وأوراسيا والصين"، وأن "النفط الإيراني يشكل محورا أساسيا في الصراع الأمريكي لمحاولة السيطرة على المنطقة من خلال محاصرة إيران وإضعافها"، وأكد أن "الخروج من هذا الوضع لن يكون ممكنا إلا وفق الرؤية الإيرانية، عبر خطوات أمريكية جذرية لا شكلية".وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة تفتح مضيق هرمز

https://sarabic.ae/20260504/ترامب-سفينتان-تجاريتان-ترفعان-العلم-الأمريكي-تعبران-مضيق-هرمز-بنجاح-1113100141.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران