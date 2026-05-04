باحث: سبب إغلاق مضيق هرمز هو العدوان الأمريكي وتبعات "مشروع الحرية" تتحملها واشنطن

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث: سبب إغلاق مضيق هرمز هو العدوان الأمريكي وتبعات "مشروع الحرية" تتحملها واشنطن
سبوتنيك عربي
تحدث الكاتب والباحث والمحلل السياسي، فراس ياغي، من فلسطين، عن "مشروع الحرية" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هرمز، لتحرير للسفن الموجودة في الخليج... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
14:07 GMT 04.05.2026
تحدث الكاتب والباحث والمحلل السياسي، فراس ياغي، من فلسطين، عن "مشروع الحرية" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هرمز، لتحرير للسفن الموجودة في الخليج الفارسي، مشيرا إلى أن "المعضلة الحقيقية تكمن في أن السردية المطروحة بعيدة عن الواقع الميداني، في ظل صراع السرديات في المنطقة ومحاولة فرض السردية الأمريكية على وسائل الإعلام والرأي العام".
وأوضح ياغي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن ذلك "يستدعي وجود سردية إيرانية أقوى من الحالية، مع المبادرة واتخاذ القرارات"، واعتبر أن "مسألة تحرير السفن، وإخراجها عبر مسارات في المياه الإقليمية العُمانية تمثل إشكالية، كون إيران تشرف على المضيق سواء في مياهه الإقليمية الإيرانية أو العُمانية، وهي من تحدد حركة الدخول والخروج منه".
وأضاف: أن "بعض الأطراف تعتبر هذه الخطوة تمهيدا للاشتباك مع إيران عبر الادعاء بأنها دفاعية، متجاهلة أن سبب إغلاق المضيق هو العدوان الأمريكي على إيران"، واعتبر أنها "خطوة تصعيدية تهدف إلى فرض أمر واقع في مضيق هرمز، وأن إيران قد تعتبرها خرقا لوقف إطلاق النار، وعملا عسكريا يهدف إلى فتح المضيق بالقوة، ما قد يؤدي إلى اشتباك بين الطرفين".
وأِشار المحلل السياسي إلى أن القيادة المركزية للولايات المتحدة في المنطقة "سنتكوم" تسعى إلى "جس نبض البحرية الإيرانية، وقياس قدرتها على المواجهة"، محذرا من أن "تبعات إخراج السفن بهذه الطريقة تتحملها الولايات المتحدة".
‏ترامب: سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الأمريكي تعبران مضيق هرمز بنجاح
12:40 GMT
وأكد أن واشنطن غير قادرة على تفكيك النظام في إيران، وأنه لا توجّه إيراني نحو مفاوضات نووية قبل عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل العدوان، مع ضمان عدم العودة إلى الحرب مجددا."
واعتبر أن الاعتقاد الأمريكي بأن الحصار الاقتصادي سيؤدي إلى إخراج اليورانيوم المخصب من إيران غير دقيق، وأن إسرائيل الأمريكية هي التي تحدد مسار المفاوضات الجارية، ولا سيما أن الحرب كانت لصالحها أكثر من الولايات المتحدة"، مستبعدا "التوصل إلى اتفاق قريب.
ورأى أن "على إيران تحمل الألم والصمود لتحقيق أهدافها "، وأن لديها حلول ولو كانت جزئية، بعد أن اعتادت على الحصار منذ 47 عاما، وأن "سردية امتلاء الخزانات الإيرانية بالنفط غير دقيقة، مع خروج شحنات من إيران، والحديث عن فتح خط بري بين الصين وباكستان." وأضاف أن "الضغوط على الولايات المتحدة وحلفائها في دول الخليج أكبر من الضغوط على إيران."
وختم بأن "المعركة كبرى وستنتج عنها حلول كبرى"، لأن "إيران تمثل نقطة ارتكاز جيوسياسة استراتيجية لروسيا وأوراسيا والصين"، وأن "النفط الإيراني يشكل محورا أساسيا في الصراع الأمريكي لمحاولة السيطرة على المنطقة من خلال محاصرة إيران وإضعافها"، وأكد أن "الخروج من هذا الوضع لن يكون ممكنا إلا وفق الرؤية الإيرانية، عبر خطوات أمريكية جذرية لا شكلية".
