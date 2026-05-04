وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة تفتح مضيق هرمز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260504/وزير-الخزانة-الأمريكي-الولايات-المتحدة-تفتح-مضيق-هرمز-1113104314.html
وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة تفتح مضيق هرمز
وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة تفتح مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، بأن "إيران لا تسيطر على مضيق هرمز"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة عليه وتعمل على إبقائه... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T13:46+0000
2026-05-04T13:46+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098455560_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_28e2cadb2ad8f6398ecb50653830008b.jpg
وقال بيسنت، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، إن "واشنطن لا تبادر باستخدام القوة، لكنها مستعدة للرد في حال تعرضت لأي هجوم"، مشيرا إلى أن أي تصعيد من جانب إيران سيقابل بجاهزية أمريكية كاملة.ودعا الشركاء الدوليين إلى زيادة الضغط على إيران في هذه المرحلة، كما حثّ الصين على الانضمام إلى الجهود الرامية لضمان استمرار فتح مضيق هرمز.وأفاد وزير الخزانة الأمريكي بأن "إيران تحاول تنفيذ أعمال تصنَّف كقرصنة بحرية تستهدف السفن في المنطقة"، مضيفًا أن القيادات الإيرانية، المتحصنة داخل المخابئ، لا تدرك بشكل كامل ما يجري على الأرض من تطورات.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.وقال ترامب، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".من جانبها، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن تحديد حدود منطقة سيطرتها في مضيق هرمز، وذلك وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية التي نشرت خريطة تظهر الحدود الجديدة للسيطرة والقيادة العسكرية البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.ووفقا للهيئة، فإن المنطقة الغربية لمضيق هرمز تمتد بخط مستقيم من الطرف الغربي لجزيرة قشم الإيرانية وصولاً إلى نقطة شرق مدينة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، أما في الجهة الشرقية، تمتد من منطقة كوه موبارك الإيرانية جنوبا حتى نقطة جنوب مدينة الفجيرة الإماراتية.
https://sarabic.ae/20260504/ترامب-سفينتان-تجاريتان-ترفعان-العلم-الأمريكي-تعبران-مضيق-هرمز-بنجاح-1113100141.html
https://sarabic.ae/20260504/الإمارات-تتهم-إيران-باستهداف-ناقلة-نفط-تابعة-لها-أثناء-عبورها-مضيق-هرمز-1113099557.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098455560_42:0:1482:1080_1920x0_80_0_0_125c24e0010d4535ee86b4d20816d04c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة تفتح مضيق هرمز

13:46 GMT 04.05.2026
© AP Photo / Seth Wenigوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت
وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
© AP Photo / Seth Wenig
تابعنا عبر
صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، بأن "إيران لا تسيطر على مضيق هرمز"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة عليه وتعمل على إبقائه مفتوحًا أمام الملاحة الدولية.
وقال بيسنت، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، إن "واشنطن لا تبادر باستخدام القوة، لكنها مستعدة للرد في حال تعرضت لأي هجوم"، مشيرا إلى أن أي تصعيد من جانب إيران سيقابل بجاهزية أمريكية كاملة.
ودعا الشركاء الدوليين إلى زيادة الضغط على إيران في هذه المرحلة، كما حثّ الصين على الانضمام إلى الجهود الرامية لضمان استمرار فتح مضيق هرمز.
سفينة حربية أمريكية في ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
‏ترامب: سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الأمريكي تعبران مضيق هرمز بنجاح
12:40 GMT
وأفاد وزير الخزانة الأمريكي بأن "إيران تحاول تنفيذ أعمال تصنَّف كقرصنة بحرية تستهدف السفن في المنطقة"، مضيفًا أن القيادات الإيرانية، المتحصنة داخل المخابئ، لا تدرك بشكل كامل ما يجري على الأرض من تطورات.
وفيما يتعلق بالأسواق، أعرب بيسنت، عن ثقته بأن إمدادات النفط ستكون مستقرة وبمستويات جيدة، معتبرًا أن الاقتصاد الإيراني يمر بحالة تراجع حاد.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.
وقال ترامب، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".
ناقلة غاز مسال - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
الإمارات تتهم إيران باستهداف ناقلة نفط تابعة لها أثناء عبورها مضيق هرمز
12:23 GMT
من جانبها، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن تحديد حدود منطقة سيطرتها في مضيق هرمز، وذلك وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية التي نشرت خريطة تظهر الحدود الجديدة للسيطرة والقيادة العسكرية البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.
ووفقا للهيئة، فإن المنطقة الغربية لمضيق هرمز تمتد بخط مستقيم من الطرف الغربي لجزيرة قشم الإيرانية وصولاً إلى نقطة شرق مدينة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، أما في الجهة الشرقية، تمتد من منطقة كوه موبارك الإيرانية جنوبا حتى نقطة جنوب مدينة الفجيرة الإماراتية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала