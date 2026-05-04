ترامب: سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الأمريكي تعبران مضيق هرمز بنجاح
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن "سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأمريكي تمكنتا من عبور مضيق هرمز بنجاح". 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T12:40+0000
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن السفينتين واصلتا رحلتهما بأمان بعد اجتياز المضيق، في ظل إجراءات أمنية مشددة، موضحةً أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة انتشرت في منطقة الخليج عقب عبورها المضيق، وذلك لدعم ما وصفته بعملية حماية حرية الملاحة.وأشارت إلى أن "القوات الأمريكية تشارك بشكل فعّال في الجهود الرامية إلى تأمين استئناف حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وضمان سلامة السفن العابرة".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.وقال ترامب، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".من جانبها، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن تحديد حدود منطقة سيطرتها في مضيق هرمز، وذلك وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية التي نشرت خريطة تظهر الحدود الجديدة للسيطرة والقيادة العسكرية البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.ووفقا للهيئة، فإن المنطقة الغربية لمضيق هرمز تمتد بخط مستقيم من الطرف الغربي لجزيرة قشم الإيرانية وصولاً إلى نقطة شرق مدينة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، أما في الجهة الشرقية، تمتد من منطقة كوه موبارك الإيرانية جنوبا حتى نقطة جنوب مدينة الفجيرة الإماراتية.
