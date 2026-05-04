روسيا قد تطرح مبادرات جديدة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط
صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، بأن فكرة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط لا تزال مطروحة على... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، بأن فكرة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط لا تزال مطروحة على جدول الأعمال الدولي، لافتا إلى ان روسيا قد تطرح مبادرات جديدة بشأن هذه القضية.
وقال أوليانوف، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية ":" ستبقى فكرة إنشاء منطقة خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، على جدول الأعمال الدولي حتى يتم تنفيذها بالكامل ، ولا يمكن استبعاد أن تتقدم روسيا، حسب الحاجة، بمبادرات جديدة بشأن هذه القضية".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق هذه الفكرة في المنطقة تكمن في موقف إسرائيل.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن إسرائيل تتجاهل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لكنها تتهم دولاً أخرى بانتهاكها لمبدأ الانتشار النووي.
يُذكر أن فكرة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تُناقش على الساحة الدولية منذ عدة عقود. وقد دعمت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المبادرة لأول مرة في عام 1974 باقتراح من إيران ومصر.