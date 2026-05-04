مندوب موسكو: نشر الأسلحة النووية في الدول الأوروبية يهدد الأمن القومي الروسي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
مندوب موسكو: نشر الأسلحة النووية في الدول الأوروبية يهدد الأمن القومي الروسي
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن نشر الأسلحة النووية في دول أوروبية غير نووية بما في ذلك فنلندا يشكل مخاطر على الأمن القومي... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T21:30+0000
2026-05-04T23:06+0000
روسيا
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
التخلص من الأسلحة النووية
أخبار الاتحاد الأوروبي
مندوب موسكو: نشر الأسلحة النووية في الدول الأوروبية يهدد الأمن القومي الروسي

21:30 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 23:06 GMT 04.05.2026)
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن نشر الأسلحة النووية في دول أوروبية غير نووية بما في ذلك فنلندا يشكل مخاطر على الأمن القومي الروسي.
موسكو -سبوتنيك. وقال غاتيلوف لصحيفة "إزفستيا " الروسية : " لا شك أن وجود أسلحة نووية على أراضي دول أوروبية غير نووية بما فيها فنلندا في المستقبل ، يُشكل مخاطر على أمننا القومي. وقد طالبنا مراراً وتكراراً بسحب الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا وتفكيك البنية التحتية المرتبطة بها".
ولفت إلى أن سحب الأسلحة النووية الأمريكية من الدول الأوروبية، فضلاً عن تخلي الدول غير النووية عن طموحاتها في الانخراط في "مهام نووية مشتركة" و"ردع نووي موسع"، من شأنه، في رأينا، أن يُسهم إسهاماً هاماً في استعادة الثقة وتعزيز بنية الأمن الإقليمي".
كان سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، أرتيم بولاتوف، أكد في وقت سابق، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعمل جاهدا على زيادة قدراته القتالية بالقرب مقاطعة كالينينغراد.
وقال الدبلوماسي الروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يعمل حلف شمال الأطلسي جاهدا على تعزيز قدراته القتالية والبنية التحتية في المناطق المجاورة لمقاطعة اكالينينغراد".
وأضاف أنه تحت ذريعة ضمان أمن البنية التحتية الحيوية في بحر البلطيق، تم إطلاق عملية "حارس البلطيق" التابعة لحلف الناتو في يناير/كانون الثاني 2025".
وأشار إلى استمرار الدوريات الجوية فوق بحر البلطيق.
وكشف الدبلوماسي أن تزايد حدة ونطاق التدريبات فضلا عن النشاط العسكري المكثف للحلف يصاحبه استفزازات من جانب الدول الأعضاء ضد السفن التي تقوم بخدمات النقل لصالح روسيا.
وتابع أن "النظام الاقتصادي الغربي المفروض منذ اتفاقات "بريتون وودز" بعد الحرب العالمية الثانية، عبر مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يضع شروطا مجحفة على الدول التي تلجأ إلى القروض، وهو ما يدفع الدول الساعية إلى الاستقلالية الاقتصادية والسياسية إلى مواجهة ضغوط كبيرة".
خبير: الغرب يسعى لتشويه التاريخ وتطويق روسيا عبر "الناتو"
11:51 GMT
وأكد الدكتور سعد خلف، أن "محاولات تشويه التاريخ تهدف إلى تغيير الذاكرة الجماعية للشعوب الأوروبية، لتسهيل قيادتها نحو مواجهة مع روسيا، رغم أن روسيا كانت القوة التي حررت أوروبا من النازية وحمت شعوبها من الاستعباد".
