وزير سابق: المشكلة ستتعمق بين أمريكا وأوروبا و"الناتو" دخل مرحلة إعادة التعريف
أكد وزير الزراعة الأردني السابق سعيد المصري، أن "الخلافات العميقة الدائرة بين شركاء حلف "الناتو" لم تصل لمرحلة الانقسام من الناحية الفعلية، ولكن هناك إعادة...
2026-05-04T20:17+0000
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, الناتو
أكد وزير الزراعة الأردني السابق سعيد المصري، أن "الخلافات العميقة الدائرة بين شركاء حلف "الناتو" لم تصل لمرحلة الانقسام من الناحية الفعلية، ولكن هناك إعادة تعريف عميقة لوظيفة الحلف نفسه، الذي هو عبارة عن نظام دفاعي في الدرجة الأولى".
واعتبر المصري في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن " العالم دخل مرحلة الانتهاء من الأحادية القطبية والانتقال إلى التعددية القطبية، فهناك أقطاب قيد التشكل عمادها الأساسي روسيا والصين، إلى جانب دول كثيرة، وهذه التعددية أثرت إلى حد كبير على دور "الناتو"، وهذا ما دفع أوروبا للتأكيد أن الحرب على إيران لا تعني تحت أي ظرف من الظروف الاتحاد الأوروبي والناتو".
ورأى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج لهذا الحلف، مثلما تحتاج أوروبا للولايات المتحدة، لكن القطب الأمريكي يريد أن يجري تغييرات جذرية على دستور الناتو، فيصبح بإمكانية الولايات المتحدة تحديد من هو العدو، وبالتالي ستشهد المرحلة المقبلة مشكلة وتباعدا أعمق بين الطرفين".
وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "الواقع الاقتصادي السىء بات سببا ليضع الأوروبيون حدا للصراع في أوكرانيا ويبادروا للتقرب من روسيا، فهناك قوة داخل الاتحاد الأوروبي تدعو إلى العودة للتعامل مع روسيا في مجال الغاز، رغم معارضة الأمريكيين".
وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، أنه توجد حالة من الإحباط في الولايات المتحدة إزاء مواقف بعض الدول الأوروبية من الحرب في إيران، في ظل تباين وجهات النظر داخل الحلف بشأن تطورات الأزمة.
وقال روته للصحفيين على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في أرمينيا: "نعم، كان هناك بعض الاستياء من الجانب الأمريكي، لكن الأوروبيين أصغوا".