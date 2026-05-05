اقتصاد العراق أمام الاختبار الصعب... تحديات ثقيلة بانتظار الحكومة الجديدة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
اقتصاد العراق أمام الاختبار الصعب... تحديات ثقيلة بانتظار الحكومة الجديدة
سبوتنيك عربي
تواجه الحكومة الجديدة في العراق إرثا اقتصاديا ثقيلا، يتشابك فيه الداخلي مع الإقليمي، في ظل ضغوط مالية متزايدة واختلالات هيكلية مزمنة، فبين ارتفاع معدلات... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
اقتصاد العراق أمام الاختبار الصعب... تحديات ثقيلة بانتظار الحكومة الجديدة

حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
تواجه الحكومة الجديدة في العراق إرثا اقتصاديا ثقيلا، يتشابك فيه الداخلي مع الإقليمي، في ظل ضغوط مالية متزايدة واختلالات هيكلية مزمنة، فبين ارتفاع معدلات التضخم، واتساع عجز الموازنة، يجد صانع القرار نفسه أمام اختبار حقيقي لإعادة التوازن إلى اقتصاد يعتمد بشكل شبه كامل على النفط.
وتزداد تعقيدات المشهد، وفقا لمراقبين، مع تأثيرات التوترات الإقليمية والإجراءات المالية الأخيرة التي أثقلت كاهل القطاع الخاص، ما يضع الحكومة أمام مهمة دقيقة تتطلب إصلاحات جذرية وسريعة لتفادي مزيد من التدهور واستثمار أي فرص متاحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي حيدر الكفيشي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "الحكومة المقبلة تواجه جملة من التحديات المالية والاقتصادية المعقدة، في مقدمتها تداعيات الأزمة المالية التي سبقت الحرب الأخيرة".
وأشار إلى أن "العراق كان يعاني من ارتفاع معدلات التضخم، وعجز في الموازنة، فضلا عن ارتفاع الدين الداخلي"، موضحًا أن "الإجراءات الحكومية الأخيرة، ولا سيما زيادة الضرائب والرسوم الجمركية واعتماد نظام البيان المسبق والدفع المسبق للضرائب، أثرت بشكل كبير على نشاط القطاع الخاص، وأدت إلى تراجع ملحوظ في أدائه."

وأضاف الكفيشي: "الحرب الأخيرة في المنطقة انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، باعتبار النفط المورد الرئيسي للبلاد"، لافتًا إلى أن "ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين 112 و120 دولارا للبرميل شكّل فرصة مهمة لتعويض الخسائر، إلا أن ضعف البنية التحتية، خاصة عدم اكتمال مشاريع أنابيب التصدير مثل خط البصرة–العقبة، حدّ من الاستفادة الكاملة من هذه الطفرة".

وختم الكفيشي، بالقول: "العراق كان يمكنه تحقيق عوائد أكبر في ظل ارتفاع الطلب على نفطه، إلا أن القيود اللوجستية والاعتماد على منافذ محدودة للتصدير قلّصت من هذه المكاسب"، مؤكدًا أن "إصلاح النظام المالي وتعزيز البنية التحتية للطاقة يمثلان أولوية قصوى للمرحلة المقبلة".
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على قطاع النفط، إذ يعد الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي في البلاد، رغم أنه لا يمثل المورد الوحيد مقارنة ببعض دول الخليج العربي.

ويعد العراق من الدول المؤسسة لـمنظمة "أوبك"، حيث تعود بدايات صناعة النفط فيه إلى عام 1925، وقد انطلق الإنتاج فعلياً من حقل بابا كركر في كركوك بعد عامين، قبل أن يمتد لاحقا إلى حقول أخرى، وصولا إلى تأميم القطاع النفطي بشكل كامل عام 1972.
الحكومة المقبلة أمام اختبار صعب

من جهته، اعتبر المحلل السياسي حسين الموسوي أن "تكليف رئيس الوزراء الجديد يأتي في ظرف بالغ الحساسية، في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الداخلية التي يواجهها العراق، خاصة بعد التصعيد العسكري الأخير في المنطقة".
وأشار الموسوي، في حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن "الوضع السياسي في العراق يتأثر بشكل مباشر بالتطورات الإقليمية، ما يزيد من تعقيد المشهد العام"، لافتًا إلى أن "البلاد تعاني أساسا من أزمة اقتصادية تتطلب معالجة دقيقة ومدروسة".
ورأى أن "رئيس الوزراء المكلف يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه"، متوقعًا أن "يضع الملف الاقتصادي في صدارة أولوياته، خصوصًا في ظل الحاجة إلى إصلاحات شاملة".

ورجّح الموسوي أن "يسهم الدعم الإقليمي والدولي في تسهيل مهمة الحكومة المقبلة، رغم صعوبتها"، مؤكدًا أن "المرحلة تتطلب توازنا دقيقا في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار".
