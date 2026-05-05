خبير: "الجنائية الدولية" عاجزة عن القيام بواجباتها
أكد الخبير في القانون والعلاقات الدولية، الدكتور صلاح عبد العاطي، تعليقًا على عمل المحكمة الجنائية الدولية، أن "العدالة غائبة عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T11:18+0000
أكد الخبير في القانون والعلاقات الدولية، الدكتور صلاح عبد العاطي، تعليقًا على عمل المحكمة الجنائية الدولية، أن "العدالة غائبة عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى ظلم تاريخي، حيث لم تنفذ الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، أي من قراراتها، فهي بلا أدوات تنفيذية".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "ٍسبوتنيك"، قال عبد العاطي إن "محكمة الجنايات الدولية عجزت في المسار الفلسطيني عن القيام بواجباتها واكتفت فقط بإصدار مذكرات بحق نتنياهو وغالانت، دون أن تستكمل بقية الإجراءات"، مشيرا إلى "ضغوطات تتعرض لها المحكمة من قبل الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها، لمنعها عن القيام بواجباتها في متابعة إجراءات التحقيق ومذكرات الاعتقال".
وتابع عبد العاطي أن "المحكمة عاجزة أمام حالة من الوحشية غير المسبوقة والجرائم الموصوفة، فرغم كل التأكيدات الدولية والأممية والجرائم الموصوفة، وتقديم تقارير حقوقية واضحة وثابتة وشهادات من الضحايا من كل المنظمات الدولية والمقررين، لا تزال طريق العدالة عرجاء".
وأضاف أن الازدواجية في عمل المحكمة إضافة إلى الانتقائية في إنفاذ القانون الدولي وتهديد عدد من الدول بمنع تمويلها، كل هذا جعل المحكمة أداة بلا فعالية خاصة في الحياة الفلسطينية، وبالتالي المطلوب هو تجاوز حالة العجز وضرورة حماية عمل المحكمة وتسريع عملها في إتمام التحقيقات وفي إصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين وشركائهم.
ورأى ضيف "سبوتنيك" أن "المحاكم تحولت إلى أداة تسويفية لا تنفذ أحكامها، ولذلك لا معايير ثابتة في هذا العالم وبالتالي نحن نذهب باتجاه الفوضى وأن من يملك القوة يستطيع تجاوز القانون وارتكاب ما يشاء من جرائم دون أي مساءلة، وهذا يعني أن كل النظام الدولي ومبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة باتت في خطر شديد".