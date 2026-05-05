رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون للرد بقوة إذا تعرضنا لهجوم إيراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260505/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-مستعدون-للرد-بقوة-إذا-تعرضنا-لهجوم-إيراني-1113150110.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون للرد بقوة إذا تعرضنا لهجوم إيراني
رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون للرد بقوة إذا تعرضنا لهجوم إيراني
سبوتنيك عربي
شدد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، اليوم الثلاثاء، على أن بلاده مستعدة للرد بقوة في حال تعرضت لهجوم إيراني. 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T20:47+0000
2026-05-05T20:47+0000
إسرائيل
أخبار إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111413564_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e404832b512a979af2a6cc8481812e38.jpg
وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الجنرال زامير جاءت خلال مراسم تسلم القائد الجديد لسلاح الجو مهماته قرب تل أبيب.وقال الجنرال زامير: إن "الجيش الإسرائيلي يظل في حالة تأهب قصوى على كل الجبهات. نتابع التطورات عن كثب في الخليج، ونحن مستعدون للرد بقوة على أي محاولة للمساس بإسرائيل".ومن جانبه، أكد القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عومر تيشلر، خلال مراسم توليه منصبه، أن إسرائيل مستعدة لاستخدام كامل سلاح الجو ضد إيران إذا لزم الأمر.وقال تيشلر "نتابع عن كثب التطورات في إيران، ونحن مستعدون لنشر كامل سلاح الجو شرقا إذا اقتضت الحاجة". وأضاف أن "سلاح الجو سيواصل بعزم وقوة ومسؤولية التحرك ضد أي تهديد وأي عدو".ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة - لم تذكرها - أن إسرائيل تريد استغلال التصعيد الحالي في الخليج من أجل العودة لشن هجمات على إيران.وأفادت المصادر نفسها، بأن "إسرائيل تعتقد أن المفاوضات الأمريكية مع إيران مضيعة للوقت"، فيما وضع "مسؤولون عسكريون من إسرائيل والولايات المتحدة وضعوا في شهر إبريل الماضي بنك أهداف جديدا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
https://sarabic.ae/20260505/في-رسالة-إلى-واشنطن-إعلام-إسرائيل-تريد-استئناف-الهجمات-على-إيران-1113149212.html
https://sarabic.ae/20260430/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-ترامب-ينسق-مع-نتنياهو-استكمال-أهداف-الحملة-العسكرية-ومنع-تهديد-إيران--1113014068.html
إسرائيل
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111413564_101:0:1237:852_1920x0_80_0_0_a763cb3cc6aeb8285bab3be205253ed8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إيران, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إيران, العالم, الأخبار

رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون للرد بقوة إذا تعرضنا لهجوم إيراني

20:47 GMT 05.05.2026
© Photo / Social Media Imagesرئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
شدد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، اليوم الثلاثاء، على أن بلاده مستعدة للرد بقوة في حال تعرضت لهجوم إيراني.
وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الجنرال زامير جاءت خلال مراسم تسلم القائد الجديد لسلاح الجو مهماته قرب تل أبيب.
وقال الجنرال زامير: إن "الجيش الإسرائيلي يظل في حالة تأهب قصوى على كل الجبهات. نتابع التطورات عن كثب في الخليج، ونحن مستعدون للرد بقوة على أي محاولة للمساس بإسرائيل".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
في رسالة إلى واشنطن.. إعلام: إسرائيل تريد استئناف الهجمات على إيران
19:23 GMT
ومن جانبه، أكد القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عومر تيشلر، خلال مراسم توليه منصبه، أن إسرائيل مستعدة لاستخدام كامل سلاح الجو ضد إيران إذا لزم الأمر.
وقال تيشلر "نتابع عن كثب التطورات في إيران، ونحن مستعدون لنشر كامل سلاح الجو شرقا إذا اقتضت الحاجة". وأضاف أن "سلاح الجو سيواصل بعزم وقوة ومسؤولية التحرك ضد أي تهديد وأي عدو".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة - لم تذكرها - أن إسرائيل تريد استغلال التصعيد الحالي في الخليج من أجل العودة لشن هجمات على إيران.
وأفادت المصادر نفسها، بأن "إسرائيل تعتقد أن المفاوضات الأمريكية مع إيران مضيعة للوقت"، فيما وضع "مسؤولون عسكريون من إسرائيل والولايات المتحدة وضعوا في شهر إبريل الماضي بنك أهداف جديدا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
وزير الدفاع الإسرائيلي: ترامب ينسق مع نتنياهو استكمال أهداف الحملة العسكرية ومنع تهديد إيران
30 أبريل, 15:24 GMT
وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала