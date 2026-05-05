https://sarabic.ae/20260505/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-مستعدون-للرد-بقوة-إذا-تعرضنا-لهجوم-إيراني-1113150110.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون للرد بقوة إذا تعرضنا لهجوم إيراني

رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون للرد بقوة إذا تعرضنا لهجوم إيراني

سبوتنيك عربي

شدد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، اليوم الثلاثاء، على أن بلاده مستعدة للرد بقوة في حال تعرضت لهجوم إيراني. 05.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-05T20:47+0000

2026-05-05T20:47+0000

2026-05-05T20:47+0000

إسرائيل

أخبار إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111413564_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e404832b512a979af2a6cc8481812e38.jpg

وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الجنرال زامير جاءت خلال مراسم تسلم القائد الجديد لسلاح الجو مهماته قرب تل أبيب.وقال الجنرال زامير: إن "الجيش الإسرائيلي يظل في حالة تأهب قصوى على كل الجبهات. نتابع التطورات عن كثب في الخليج، ونحن مستعدون للرد بقوة على أي محاولة للمساس بإسرائيل".ومن جانبه، أكد القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عومر تيشلر، خلال مراسم توليه منصبه، أن إسرائيل مستعدة لاستخدام كامل سلاح الجو ضد إيران إذا لزم الأمر.وقال تيشلر "نتابع عن كثب التطورات في إيران، ونحن مستعدون لنشر كامل سلاح الجو شرقا إذا اقتضت الحاجة". وأضاف أن "سلاح الجو سيواصل بعزم وقوة ومسؤولية التحرك ضد أي تهديد وأي عدو".ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة - لم تذكرها - أن إسرائيل تريد استغلال التصعيد الحالي في الخليج من أجل العودة لشن هجمات على إيران.وأفادت المصادر نفسها، بأن "إسرائيل تعتقد أن المفاوضات الأمريكية مع إيران مضيعة للوقت"، فيما وضع "مسؤولون عسكريون من إسرائيل والولايات المتحدة وضعوا في شهر إبريل الماضي بنك أهداف جديدا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

https://sarabic.ae/20260505/في-رسالة-إلى-واشنطن-إعلام-إسرائيل-تريد-استئناف-الهجمات-على-إيران-1113149212.html

https://sarabic.ae/20260430/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-ترامب-ينسق-مع-نتنياهو-استكمال-أهداف-الحملة-العسكرية-ومنع-تهديد-إيران--1113014068.html

إسرائيل

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إيران, العالم, الأخبار