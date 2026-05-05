عون: على الجميع الالتفاف حول الجيش اللبناني

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، جميع الشعب اللبناني إلى الالتفاف حول جيش البلاد. 05.05.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، عن الرئيس عون قوله إنه "آن الأوان لعودة الجيش ليستلم مهامه وأن يكون الوحيد المسؤول عن الأمن في الجنوب".وأفادت الوكالة اللبنانية بأن تصريحات الرئيس عون جاءت خلال لقائه في قصر بعبدا، مع وفد بلديات مرجعيون، القليعة، برج الملوك، إبل السقي، دير ميماس وكوكبا، وضم رؤساء البلديات والمخاتير وعددا من الكهنة والمشايخ.وتابع الرئيس اللبناني: "على الجميع الالتفاف حول الجيش اللبناني والقوى الأمنية وإلا فإن الخسارة ستكون شاملة ومستمر في المساعي الهادفة لإنهاء حالة الحرب على أن يعم السلام بشكل دائم وليس مرحليا".وشدد الرئيس عون على أن "مسار المفاوضات هو الوحيد الذي بقي بعد نفاد الحلول الأخرى ومنها الحرب"، مشيرا إلى أن "السلم الأهلي خط أحمر ومن يحاول الغمز من باب الفتنة الطائفية والمذهبية لن ينجح وكل من يعمل ذلك يقدم هدية مجانية لإسرائيل".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطاً أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 قتيل وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس الماضي.

