https://sarabic.ae/20260505/لافروف-ونظيره-القطري-يناقشان-هاتفيا-أهمية-التخلي-عن-القوة-حول-مضيق-هرمز-1113149860.html

لافروف ونظيره القطري يناقشان هاتفيا أهمية التخلي عن القوة حول مضيق هرمز

لافروف ونظيره القطري يناقشان هاتفيا أهمية التخلي عن القوة حول مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، ضرورة التخلي عن محاولات حل الأزمة في مضيق... 05.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-05T20:40+0000

2026-05-05T20:40+0000

2026-05-05T20:48+0000

أخبار إيران

إيران

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110192521_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1535746b35e190d4fdbe40bada37e9f1.jpg

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الخامس من مايو/أيار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، محمد آل ثاني".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.روبيو: أمريكا وإيران تسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركةالحرس الثوري: الطريق الآمن للسفن التي ترغب في عبور مضيق هرمز هو الذي حددته إيران سابقا

https://sarabic.ae/20260505/روبيو-أمريكا-وإيران-تسعيان-إلى-إيجاد-أرضية-مشتركة--1113149368.html

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, إيران, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن