وزير خارجية إسبانيا: حرب الشرق الأوسط هي أخطر أزمة عالمية في القرن الحالي

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن "عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها لا يمكن أن تتحقق عبر الحرب، بل من خلال التفاوض والحلول...

وشدد ألباريس، على أن "إسبانيا متمسكة بموقفها الرافض للمشاركة في أي عمليات عسكرية مرتبطة بالحرب على إيران"، داعياً إلى تغليب المسار السياسي لتفادي مزيد من التصعيد.ووصف وزير الخارجية الإسباني، الأزمة في الشرق الأوسط بأنها الأخطر عالمياً في القرن الحالي، معتبراً أن ما يجري يمثل تصعيداً كبيراً يهدد الاستقرار الدولي.وأضاف أن الحرب الجارية من جانب واحد، مشيراً إلى أن العديد من الأطراف لا يتم إطلاعها على تفاصيل العمليات العسكرية، كما حذر من التركيز فقط على مضيق هرمز، دون الالتفات إلى العدوان غير القانوني على لبنان.وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في وقت سابق، أن "منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة يُعتقد أنها قادمة من إيران"، مؤكدة أن الأصوات التي سُمعت في عدد من مناطق الدولة تعود لعمليات التصدي.وأوضحت الدفاع الإماراتية، في بيان لها، أنه "تم رصد أربعة صواريخ كروز باتجاه الدولة، حيث جرى اعتراض ثلاثة منها بنجاح فوق المياه الإقليمية، فيما سقط الصاروخ الرابع في البحر".وأكدت أن "ما تم تداوله من أصوات في مناطق متفرقة ناتج عن نجاح عمليات الاعتراض والتصدي لهذه التهديدات"، داعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة واتباع التعليمات عند صدور أي تنبيهات.من جهته، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالإمارات، عن "حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بمسيرة من إيران"، مؤكدة إصابة 3 مقيمين من الهند.وأعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في وقت سابق، أن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية قرب جزيرة جاسك، بعد أن تجاهلت تحذيرات إيران.وذكر البيان أن السفينة الأمريكية عادت أدراجها بعد تعرضها لإطلاق النار. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن سفنًا حربية أمريكية مُنعت من دخول منطقة مضيق هرمز.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.وقال ترامب، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".من جانبها، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن تحديد حدود منطقة سيطرتها في مضيق هرمز، وذلك وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية التي نشرت خريطة تظهر الحدود الجديدة للسيطرة والقيادة العسكرية البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.ووفقا للهيئة، فإن المنطقة الغربية لمضيق هرمز تمتد بخط مستقيم من الطرف الغربي لجزيرة قشم الإيرانية وصولاً إلى نقطة شرق مدينة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، أما في الجهة الشرقية، تمتد من منطقة كوه موبارك الإيرانية جنوبا حتى نقطة جنوب مدينة الفجيرة الإماراتية.

