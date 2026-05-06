https://sarabic.ae/20260506/إعلام-إيران-دمرت-وألحقت-أضرارا-بـ-228-هدفا-أمريكيا-في-منطقة-الشرق-الأوسط-منذ-بدء-الحرب--1113165464.html
إعلام: إيران دمرت وألحقت أضرارا بـ 228 هدفا أمريكيا في منطقة الشرق الأوسط منذ بدء الحرب
إعلام: إيران دمرت وألحقت أضرارا بـ 228 هدفا أمريكيا في منطقة الشرق الأوسط منذ بدء الحرب
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الأربعاء، أن إيران استهدفت ما لا يقل عن 228 منشأة أو معدات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ بدء الصراع العسكري مع الولايات... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T15:04+0000
2026-05-06T15:04+0000
2026-05-06T15:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
إسرائيل
العالم
مضيق هرمز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103571/31/1035713117_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_1e8bb9a57576d7760a25b1c3a9b40be9.jpg
وأشارت التقارير أن "حجم الدمار أكبر بكثير مما أقرت به الحكومة الأمريكية رسميا، وأن الضربات الإيرانية استهدفت حظائر للطائرات وثكنات عسكرية ومرافق لتخزين الوقود وطائرات ورادارات رئيسية وأنظمة للاتصالات وأنظمة دفاع جوي أمريكية".وأخفقت المفاوضات الأمريكية – الإيرانية التي استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
https://sarabic.ae/20260505/روبيو-أمريكا-وإيران-تسعيان-إلى-إيجاد-أرضية-مشتركة--1113149368.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103571/31/1035713117_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_7724e090d2b1f09198f9156c75c90e37.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, إسرائيل, العالم, مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, إسرائيل, العالم, مضيق هرمز
إعلام: إيران دمرت وألحقت أضرارا بـ 228 هدفا أمريكيا في منطقة الشرق الأوسط منذ بدء الحرب
كشفت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الأربعاء، أن إيران استهدفت ما لا يقل عن 228 منشأة أو معدات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ بدء الصراع العسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/ فبراير الماضي، وهو عدد أكبر بكثير مما أقرّ به المسؤولون الأمريكيون.
وأشارت التقارير أن "حجم الدمار أكبر بكثير مما أقرت به الحكومة الأمريكية رسميا، وأن الضربات الإيرانية استهدفت حظائر للطائرات وثكنات عسكرية ومرافق لتخزين الوقود وطائرات ورادارات رئيسية وأنظمة للاتصالات وأنظمة دفاع جوي أمريكية".
وبيّنت أنه استنادا إلى تحليل صور أقمار صناعية، أن الضربات الإيرانية ألحقت أضرارا أو دمرت ما لا يقل عن 228 منشأة أو قطعة من المعدات في القواعد العسكرية الأمريكية في أنحاء الشرق الأوسط منذ بدء الحرب".
وأخفقت المفاوضات الأمريكية – الإيرانية
التي استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية
بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.