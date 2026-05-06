الخارجية الإيرانية: نثمن موقف الصين الرافض للحرب ونؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

سبوتنيك عربي

أشاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقج، بموقف الصين الرافض للإجراءات الأمريكية والإسرائيلية خلال زيارته إلى العاصمة الصينية بكين. 06.05.2026, سبوتنيك عربي

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الأربعاء: "أشاد وزير الخارجية الإيراني بالموقف المبدئي للصين في إدانة انتهاك الولايات المتحدة وإسرائيل للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وكذلك بالنهج المسؤول الذي تتبعه بكين تجاه إساءة استخدام الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي".وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "طهران تقدر موقف بكين الرافض لانتهاك الولايات المتحدة وإسرائيل لميثاق الأمم المتحدة"، مشيدا بموقف الصين من إساءة استخدام واشنطن لمجلس الأمن الدولي.كما أوضح أن إيران كما أظهرت قدرة في الدفاع عن نفسها فإنها جادة وثابتة أيضا في المجال الدبلوماسي.من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني أن الاجتماعات مع الجانب الإيراني ضرورية وأن بكين مستعدة للمساعدة في خفض التوتر.وأضاف أن الصين تدعم الدبلوماسية والحوار لحل القضايا الإقليمية، مشيرا إلى مبادرة صينية من أربع نقاط لإنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار الدائم في المنطقة.كما أكد الجانبان مواصلة المشاورات بين كبار المسؤولين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.وتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار المشاورات الدبلوماسية المتواصلة مع مختلف الدول، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية الإيرانية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

