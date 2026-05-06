الخارجية الإيرانية: نثمن موقف الصين الرافض للحرب ونؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
أشاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقج، بموقف الصين الرافض للإجراءات الأمريكية والإسرائيلية خلال زيارته إلى العاصمة الصينية بكين. 06.05.2026, سبوتنيك عربي
أشاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقج، بموقف الصين الرافض للإجراءات الأمريكية والإسرائيلية خلال زيارته إلى العاصمة الصينية بكين.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الأربعاء: "أشاد وزير الخارجية الإيراني بالموقف المبدئي للصين في إدانة انتهاك الولايات المتحدة وإسرائيل للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وكذلك بالنهج المسؤول الذي تتبعه بكين تجاه إساءة استخدام الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي".

وأكد عراقجي على أن الصين صديق مقرب وشريك استراتيجي لإيران، مؤكدا أن التعاون الاستراتيجي بين البلدين سيستمر بقوة أكبر من السابق.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "طهران تقدر موقف بكين الرافض لانتهاك الولايات المتحدة وإسرائيل لميثاق الأمم المتحدة"، مشيدا بموقف الصين من إساءة استخدام واشنطن لمجلس الأمن الدولي.
وأشار عراقجي إلى أن إيران أطلعت الجانب الصيني على آخر التطورات المتعلقة بالمسار الدبلوماسي والجهود الجارية لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران بما في ذلك المفاوضات الإيرانية الأمريكية بوساطة باكستان.
كما أوضح أن إيران كما أظهرت قدرة في الدفاع عن نفسها فإنها جادة وثابتة أيضا في المجال الدبلوماسي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني أن الاجتماعات مع الجانب الإيراني ضرورية وأن بكين مستعدة للمساعدة في خفض التوتر.
وشدد الوزير الصيني على دعم بكين لوحدة أراضي إيران وسيادتها وأمنها القومي، مؤكدًا معارضة الصين لاستخدام القوة واستمرار "الحرب غير القانونية".
وأضاف أن الصين تدعم الدبلوماسية والحوار لحل القضايا الإقليمية، مشيرا إلى مبادرة صينية من أربع نقاط لإنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار الدائم في المنطقة.
كما أكد الجانبان مواصلة المشاورات بين كبار المسؤولين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.وتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار المشاورات الدبلوماسية المتواصلة مع مختلف الدول، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية الإيرانية.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان: "عباس عراقجي، وزير الخارجية، سيتوجه اليوم الثلاثاء إلى بكين، في إطار استمرار المشاورات الدبلوماسية مع مختلف الدول".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
