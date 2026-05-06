https://sarabic.ae/20260506/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-ليس-لدينا-أي-قيود-في-استخدام-القوة-بلبنان-1113164526.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: ليس لدينا أي قيود في استخدام القوة بلبنان

رئيس الأركان الإسرائيلي: ليس لدينا أي قيود في استخدام القوة بلبنان

سبوتنيك عربي

صرح الجنرال إيال زامير رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأنه ليس لدى قواته العسكرية أي قيود في استخدام القوة بلبنان. 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T14:07+0000

2026-05-06T14:07+0000

2026-05-06T14:07+0000

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110426413_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2bf5d88e9640e7320655c8c8f74d2737.jpg

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن الجنرال زامير يزور جنوب لبنان وقال خلال تلك الزيارة، إنه ليس لدى قواته العسكرية أي قيود في استخدام القوة بلبنان.وأوضح زامير لقواته العسكرية في زيارة لجنوب لبنان: "مهمتكم إزالة أي تهديد فوق مستوطناتنا وقواتنا. جميع قدرات الجيش الإسرائيلي لديكم، ليس لديكم قيود في استخدام القوة لهذا الغرض".وأضاف رئيس الأركان "استمروا في المهمة لاكتشاف العدو في المجال وتدميره. منذ بداية عملية زئير الأسد، تم القضاء على أكثر من 2000 من مسلحي حزب الله. سنستغل كل فرصة لتعميق الضربات ضد حزب الله وإضعافه المستمر".وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن بيروت لن تتراجع عن مسار المفاوضات مع إسرائيل، ومستعدة أيضا لتسريع وتيرتها، مشيرا إلى أن هناك محادثات تحضيرية متوقعة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن خلال الأيام المقبلة للتمهيد لبدء المفاوضات برعاية أميركية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطاً أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.

https://sarabic.ae/20260506/رئيس-الوزراء-اللبناني-لا-نسعى-للتطبيع-مع-إسرائيل-وإنما-للسلام---1113163495.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار